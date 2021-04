Presentato come lo smartphone di punta di Xiaomi per il 2021 (eccetto il Fold), il modello Ultra della gamma Mi 11 sta incorrendo in un curioso “problema”. Stando ad alcune ricerche, alcuni utenti vorrebbero il cambio del nome per Xiaomi Mi 11 Ultra, destando l'attenzione di Lei Jun.

Xiaomi Mi 11 Ultra: ecco perché potrebbe cambiare nome e alcune soluzioni

La questione, come accennato, l'ha sollevata proprio il massimo dirigente di Xiaomi, che spiega come alcuni elementi del dipartimento marketing rilevano che molti utenti cinesi non riconoscono o non conoscono la parola “Ultra” di Mi 11, quindi lo stesso Lei Jun si è rivolto al web per capire cosa fare.

Proprio per questo, gli stessi utenti hanno risposto che un cambio di nome potrebbe essere la soluzione migliore. Bene, ma quale? Le ipotesi sono di utilizzare appellativi come “Extreme Edition“, come già accaduto per Mi 10 Ultra (o meglio, da noi si chiama così, in Cina invece utilizzano il sopracitato nome), oppure Mi 11 Pro+, così come utilizzato per il K40 top gamma.

Insomma, un episodio davvero particolare che in una globalizzazione in cui ci troviamo attualmente è davvero strana. Se pensiamo che anche altri prodotti commercializzati in Cina come ZTE Axon 30 Ultra oppure lo stesso Galaxy S21 Ultra hanno tale appellativo, è difficile capire il perché di tale “malcontento”.

Molto probabile che questo episodio resti isolato ed il nome resti tale, ma non è escluso che Xiaomi possa proporre lo stesso smartphone con due nomi diversi per Occidente e Cina.

