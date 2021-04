Si fa tanto parlare della MIUI 12.5 e non soltanto per le numerose novità che il major update porterà con sé. Se in tanti attendono con impazienza l'aggiornamento è anche per i vari problemi riscontrati sulla MIUI 12, al punto da costringere l'azienda a scusarsi. Il team di sviluppo ha affermato di non essersi sforzato al massimo delle proprie capacità nel lavoro di ottimizzazione richiesto. Anche perché ricordiamo che la MIUI deve girare al meglio su un numero cospicuo di modelli differenti, fra varianti tecniche e geografiche. Proprio per questo, la compagnia sta insistendo nel sottolineare il lavoro svolto per rendere la versione 12.5 un aggiornamento importante non soltanto per le nuove feature.

La MIUI 12.5 è una manna per l'ottimizzazione su Xiaomi Mi 11 Ultra: ecco quando arriverà

Ad oggi, la MIUI 12.5 Stabile è ancora in cantiere: i primi aggiornamenti sono già partiti, ma risultano ancora in fase Stable Beta, quindi non totalmente definitivi. Fra i primi dispositivi che verranno aggiornati stabilmente troveremo ovviamente Xiaomi Mi 11 Ultra, il top di gamma di punta di questo 2021. L'aggiornamento arriverà per fine aprile, anche se ci tengo a specificare che parliamo di aggiornamento cinese, mentre le date per l'occidente rimangono ancora in forse.

Con questo annuncio arrivano anche maggiori dettagli sulle migliorie che la MIUI 12.5 introdurrà a bordo di Mi 11 Ultra. Stando alle dichiarazioni della divisione software di Xiaomi, la forza computazionale aumenta di 20 volte e i consumi energetici delle app di sistema scendono del 25,7%.

Come vi ho detto, per la MIUI 12.5 Stabile bisognerà attendere ancora qualche settimana, ma nel frattempo potete fare affidamento al programma di Beta Testing. In alternativa, vi consigliamo di installare le ROM Xiaomi.eu, anch'esse disponibili sia in forma Stabile che Beta.

