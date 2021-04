Dopo aver ricevuto la tanto agognata MIUI 12.5 stabile, il super flagship Xiaomi Mi 11 Ultra torna ad aggiornarsi in patria con un firmware nuovo di zecca, lo stesso provato da DxOMark per i suoi test della fotocamera.

Xiaomi Mi 11 Ultra si aggiorna con il firmware testato da DxOMark

L'aggiornamento in questione porta il firmware alla versione MIUI 12.5.3.3.0.RKACNXM ed arriva con un peso di soli 182 MB. Come si evince dal changelog – particolarmente striminzito – le novità riguardano principalmente il comparto fotografico. Si tratta infatti dello stesso firmware utilizzato da DxOMark per valutare le capacità del super top di gamma. Ricordiamo che Xiaomi Mi 11 Ultra ha totalizzato ben 143 punti sul noto portale, diventando di fatto il Camera Phone per eccellenza (battendo campioni del calibro di Mate 40 Pro+ e Mate 40 Pro).

Grazie a questo nuovo aggiornamento gli utenti cinesi potranno beneficiare delle migliorie già testate dal team di DxOMark (con risultati al top). Ricordiamo che Xiaomi ha dotato il suo flagship di un algoritmo proprietario dedicato agli scatti notturni, il quale va a migliorare la calibrazione del rumore di fondo in scene particolarmente scure. E per quanto riguarda noi occidentali? In tanti stiamo aspettando l'arrivo di Xiaomi Mi 11 Ultra in Europa: sappiamo che il dispositivo sarà commercializzato anche in Italia e sembra che potremmo sapere di più a stretto giro.

