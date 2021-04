Belli e (im)possibili, questo potremmo dire dei nuovi flagship Xiaomi. Nonostante un prezzo effettivamente alto, i nuovi Xiaomi Mi 11 Pro e Ultra si sono distinti già al primo giorno di vendite, arrivando ad accumulare introiti milionari in pochi minuti.

Xiaomi Mi 11 Pro e Ultra: oltre 150 milioni di euro nel primo giorno di vendite

Il report delle vendite del debutto dei nuovi top gamma Xiaomi arriva direttamente dall'azienda su Weibo, che racconta come si sia arrivati ad un ammontare di 1.2 miliardi di yuan, che al cambio si traducono in circa 155 milioni di euro o poco più, quindi facendo registrare numeri che possiamo definire da record. E questo effettivamente ha risonanza per il fatto che non sono affatto dispositivi “economici”.

Al cambio Xiaomi Mi 11 Pro costa quasi 650€ (4.999 yuan) per il modello base, mentre per l'Ultra ci vogliono circa 840€ (6.499 yuan), che è proposto in Europa a 1.199€, quindi prezzi sicuramente non per tutti ma che in Cina hanno un valore importante, sinonimo di qualità più alta nel vero senso della parola, conoscendo la filosofia di Xiaomi per i suoi smartphone, che ha sempre ribadito che prezzi più alti significa componenti più costose e non sovrapprezzi fuori logica.

Chiaramente, una volta messo in vendita anche da noi Mi 11 Ultra avrà l'arduo compito di amplificare queste ottime vendite, ma di certo non passerà inosservato, vista anche l'implementazione di second display e tecnologie per la fotocamera di primissimo livello: OPPO e OnePlus sono avvisate.

