Xiaomi ci spiega come funziona il Dolby Vision HDR su Mi 11

All'ormai arcinoto evento di lancio tenutosi il 29 ed il 30 marzo 2021, Xiaomi ha presentato tutta la sua line up Mi 11. E questi 3 modelli, Mi 11 Pro/Ultra/Lite ma anche il pieghevole Xiaomi Mi MIX Fold, che si aggiungono al modello base, sono tutti dotati della tecnologia Dolby Vision a cui si abbina il formato HDR, ma come funziona esattamente su questi smartphone?

Xiaomi: sui Mi 11 luminosità fino a 10.000 e profondità colore 12-bit grazie al Dolby Vision HDR

Prima e dopo con Dolby Vision HDR

Secondo quanto riporta la stessa Xiaomi, il Dolby Vision HDR applicato su Mi 11/Pro/Ultra/Lite e Mi MIX Fold permette ad un singolo pixel di registrare una maggiore quantità di informazioni, fornendo una gamma dinamica molto più elevata e soprattutto una gamma di colori più ampia, raggiungendo una luminosità teorica fino ai 10.000 nit, ma anche di supportare una profondità di colore a 12-bit. E questo, grazie alla possibilità di registrare video in 8K e all'alto refresh rate degli smartphone top gamma ci permette di capire a che livello questi dispositivi siano arrivati.

Tornando al discorso clou di questo articolo, Xiaomi ha spiegato di aver adottato questa tecnologia perché secondo lei a causa dei limiti dello streaming video tradizionale e gli standard cinematografici, la maggior parte dei contenuti visualizzati sono stati riprodotti per troppo tempo all'interno di una gamma di colori e luminosità relativamente ristrette. Per fare un esempio, negli standard SDR su TV e Blu-Ray hanno una luminosità di appena 100 nit, con una luminosità minima di 0.117 nit. Questo però non è fedele alla realtà dei colori e della luminosità, con un divario di almeno 100 volte.

Ed è per questo che la tecnologia Dolby Vision HDR cambierà per sempre il modo di vedere un contenuto, anche in un pannello relativamente piccolo, così da portare tutta la qualità dell'ultra definizione, dei colori naturali e della massima luminosità in tutti i contenuti multimediali che guardiamo.

