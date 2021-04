Chi Xiaomi sappia il fatto suo per quanto riguarda le cover è ormai chiaro da un bel pezzo: le custodie dedicate a Mi 11 non sono niente male e anche in fatto di stravaganza la compagnia cinese è una garanzia (date uno sguardo qui e qui). Questa cover ufficiale dedicata a Xiaomi Mi 11 Lite non è da meno ed arriva con una caratteristica molto particolare: il case si colora quando esposto al sole!

Questa cover ufficiale per Xiaomi Mi 11 Lite è un accessorio irrinunciabile

La custodia protettiva è composta da una trama fatta di lettere (che compongono la parola XIAOMI) ed è caratterizzata da una colorazione neutra e trasparente. Tuttavia questa cover ufficiale per Xiaomi Mi 11 Lite si ravviva una volta esposta al sole: i colori prendono vita e il look dello smartphone cambia completamente! Ogni lettera diventa di un colore differente e tutta la back cover guadagna uno stile unico. Il prodotto è caratterizzato da angoli rinforzati ed uno spessore contenuto (1 mm); inoltre è può andar bene sia per la versione 4G che quella 5G del nuovo mid-range della casa di Lei Jun.

Questa particolare cover ufficiale dedicata a Xiaomi Mi 11 Lite (4G/5G) viene venduta sul sito ufficiale cinese del brand, ma per fortuna è già disponibile anche per noi occidentali su AliExpress, al prezzo di 14.4€. Qui trovate il link all'acquisto, per tutti i Mi Fan interessati!

