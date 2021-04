Uno degli eventi più importanti dell'anno per Xiaomi, come abbiamo visto, è sicuramente il Mi Fan Festival. E proprio per l'evento 2021, Xiaomi ha lanciato un anello in edizione limitata Promise Mi Fan Festival Edition.

Xiaomi Promise Mi Fan Festival Ring: tutto sull'anello in edizione limitata

Com'è fatto l'anello commemorativo di Xiaomi? Realizzato in argento, esso riporta in bella vista il nuovo logo dell'azienda, che il brand sta sponsorizzando davvero in lungo e in largo. Viene poi confezionato in una bella scatola bianca con inserti esterni in arancione bronzato ed una fodera in nero presumibilmente di velluto e spugna. La scritta serigrafata dice: “è bello averti per sempre con noi“, proprio a simboleggiare lo speciale rapporto tra Xiaomi e i Mi Fan.

Essendo come scritto sopra in edizione limitata, l'anello di Xiaomi per il Mi Fan Festival esiste in soli 10.000 esemplari disponibili in tutto il mondo. Infatti, esso sarà presente nelle prossime ore sull'applicazione Xiaomi Mall, ma si può ottenere solo tramite estrazione indetta proprio dal brand. Non è la prima volta che l'azienda rilascia gioielli o comunque oggetti “prezioni”, come nel caso del ciondolo a forma di maialino o la moneta per i 10 anni.

Molto facile che le estrazioni saranno rivolte alla sola Cina, ma sarebbe bello poter avere questo tipo di gadget esclusivi anche da noi, così da poter avere accessori da veri tech addicted dei vari brand cinesi. A voi piacerebbe l'anello di Xiaomi? Fatecelo sapere nei commenti.

