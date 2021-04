Anche se qua in Italia sono state portate solamente le serie X e Y, il prossimo debutto della serie vivo V21 ci ricorda l'eterogeneità del produttore. Come OPPO, anche vivo ci ha abituati ad un'estrema ricchezza di modelli, sigle e denominazioni che spesso differiscono soltanto in base all'area geografica. Ma a parte questo, la serie V è un'altra di quelle più rilevanti per il produttore, specialmente per il comparto fotografico. E sembra proprio che anche con V21 sarà portata avanti questa tradizione, viste le specifiche finora trapelate.

Aggiornamento 13/04: oltre a nuovi leak, abbiamo la conferma che la serie V21 sarà ispirata da un'altra serie del brand. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo, nei vari paragrafi dedicati

vivo V21, V21 Pro e V21 SE: ecco quali saranno le novità

Design e display

Se fino a queste ore non avevamo immagini concrete in merito alla serie V21, adesso abbiamo una sorta di conferma ufficiale dal sito di vivo. Infatti, sia per il design che per il display la serie sarà fortemente ispirata dalla serie S9 arrivata solo in Cina, quindi trovando un notch che sembrava ormai fuori trend. Già presente sulla serie vivo V20, il motivo è spiegato nel paragrafo “Hardware e fotocamera“. Quello che è abbastanza certo è che troveremo un pannello di tipo AMOLED, con schermi probabilmente attorno ai 6,5″ Full HD+.

Hardware e fotocamera

Prendendo di riferimento le specifiche della serie V20, si presumeva che vivo V21 avrebbe fatto utilizzo di soluzioni Snapdragon 7xx targate Qualcomm. Dopo l'utilizzo dei SoC Snapdragon 720G e 765G su V20 e V20 Pro, potremmo trovare i più recenti Snapdragon 732G e 780G. Ma se oltre al design la nuova serie del brand prenderà in adozione anche l'hardware, allora bisogna aspettarsi una soluzione MediaTek Dimensity 1100, proprio come su S9, ma anche un MediaTek Dimensity 820 ereditato da S9e.

Dai leak apprendiamo inoltre che vi sarà anche una versione 4G, che ipoteticamente potrebbe essere dotata da uno Snapdragon serie 7xx, ma è tutto da confermare.

Passando alla fotocamera, vedremo sicuramente un comparto principale migliorato rispetto alla 64+8+2 MP vista su V20 e V20 Pro. I leak ci svelano un dettaglio molto interessante, ovvero la presenza di una potente selfie camera da 44 MP. Non soltanto tanti megapixel, ma anche e soprattutto l'utilizzo di stabilizzazione OIS, una feature assente su qualsiasi altro smartphone.

Nella storia della telefonia, solo il fu HTC 10 sfoggiò tale caratteristica nel 2016, ma da allora nessun produttore ha più utilizzato uno stabilizzatore ottico sulla fotocamera frontale. vivo V21 sarebbe così l'unico al mondo ad averla, permettendo così video frontali più stabili ma soprattutto selfie notturni con un'esposizione maggiorata senza andare a discapito del dettaglio.

vivo V21 – Prezzo e data d'uscita

Inizialmente si vociferava che la serie vivo V21 sarebbe potuta debuttare nel corso del Q1 2021, ma così non è stato. Perciò attendiamo altri leak per capire quale sarà la finestra d'uscita, così come il prezzo di vendita.

