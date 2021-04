Come ben sappiamo, il mercato smartphone più vario ed interessante è sicuramente quello cinese. Tra i vari brand presenti, per la prima volta a dominare questo mercato è vivo, che ha scalzato OPPO nella classifica di vendite che chiude il primo trimestre 2021 in Cina.

vivo primo brand in Cina: tutti i numeri del successo di vendite

Fonte: Counterpoint

Stando al report di Counterpoint, vivo detiene attualmente la quota di mercato maggiore della Cina occupando il 24% delle vendite, crescendo del 4%, superando quindi proprio OPPO che attualmente è fermo al 21%. Il terzo brand in classifica è ancora Huawei, che per tanto tempo è stato al primo posto e che ora deve “accontentarsi” del 15% totale. Ma quali sono i motivi del successo della “Blue Factory”?

Stando a quello che riporta lo stesso ente di ricerca, a portare numeri importanti a vivo sono stati i modelli come Y30 oppure il nuovo S9, che pare aver convinto tutti e che a breve potrebbe avere una versione Global molto interessante. C'è da dire inoltre che il preciso posizionamento degli smartphone con le serie NEX, X, S ed Y, senza contare un sub-brand molto competitivo come iQOO facilita di molto la scelta degli utenti, a differenza ad esempio dell'universo Xiaomi.

La domanda che sorge spontanea è: riuscirà vivo a mantenere questo status? Sarà in grado di reggere l'urto dei prossimi OPPO Reno 6, che potrebbero piazzarsi in maniera concreta sul mercato fin dalla loro uscita. Il tempo ce lo dirà.

