Pare non fermarsi il piano di vivo per i dispositivi mid-top range. Dopo aver lanciato i suoi X60 sia Cina sia Global, dopo aver lanciato gli iQOO 7 e Neo 5, un altro smartphone vivo, nome in codice V2118A, con Snapdragon 870 compare in vari organi di certificazione, con specifiche tecniche tutto sommato interessanti.

vivo: lo smartphone con Snapdragon 870 sarà un iQOO? Tutto quello che sappiamo

Design e display

iQOO Neo 3 a cui sarebbe ispirato

Partendo dalla certificazione da Google Play Console, apprendiamo che questo nuovo vivo con nome modello V2118A è dotato di un display Full HD+ (2408 x 1080 pixel) con un'ottima densità di 480 PPI ma tecnologia LCD, dotato di punch-hole in alto a destra. Per il design abbiamo pochi dettagli, se non per i tasti come quelli per il volume e quello di accensione/impronte digitali laterali.

Hardware, fotocamera e software

L'elemento succoso di questo vivo V2118A è senza dubbio l'hardware, che parte ovviamente dal sopracitato Snapdragon 870, con frequenza di clock massima fino a 3.2 GHz, grazie all'architettura Kryo 585 con processo a 7 nm. Per la GPU confermata la Adreno 650. Dalla già citata Google Play Console apprendiamo inoltre che sarà dotato di almeno 8 GB di RAM, ma purtroppo non conosciamo lo storage (ma possiamo ipotizzare che parta da almeno 128 GB).

Per quanto riguarda la batteria invece, conosciamo la velocità di ricarica, visto che dalla certificazione 3C apprendiamo che avrà una ricarica da 44W. Probabile quindi che il modulo sarà una soluzione a doppia cella, così come fanno notare i leaker, fu scelto per iQOO Neo 3, di cui potrebbe essere una versione potenziata. Per la fotocamera non si conoscono dettagli. Per il software è confermato sarà Android 11, che in Cina potrebbe essere customizzata con Origin OS.

vivo (iQOO) V2218A con Snapdragon 870 – Prezzo e data di uscita

Purtroppo non conosciamo i tempi di uscita di questo smartphone, dato che non sappiamo che nome avrà, ma considerando la “motoristica”, è molto probabile che verrà venduto nel range dei 250-350€, così come da tradizione iQOO o sui 400€ al cambio nel caso si confermasse un vivo.

