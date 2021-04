In questi giorni Viomi è davvero incontenibile: dopo aver lanciato sul mercato il modello Alpha 2 Pro, la compagnia partner di Xiaomi è già pronto al debutto di un nuovo robot aspirapolvere, questa volta tramite la piattaforma YouPin. Si tratta di Viomi Alpha 2 Plus, modello dal prezzo leggermente più economico ma dotato di un look davvero accattivante.

Viomi Alpha 2 Plus: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il robot aspirapolvere Viomi Alpha 2 Plus lanciato su Xiaomi YouPin continua la tradizione, con un design già visto: il colore predominante è il nero e le dimensioni sono di 350 x 350 x 95 mm. Tuttavia in alcuni punti sono presenti degli inserti viola che danno un tocco di eleganza in più ma anche di originalità. La parte superiore ospita la sensoristica mentre all'interno trova spazio un motore in grado di offrire una potenza di aspirazione fino a 4.000 PA. Presenti all'appello due sensori laser 4D per la mappatura dell'ambiente e il riconoscimento degli ostacoli (fino a 150 contemporaneamente).

Lato software, l'azienda ha introdotto il sistema intelligente ZeroContact, il quale permette di analizzare l'ambiente circostante in modo ancora più accurato, imparando e scegliendo i percorsi migliori per la pulizia ed evitando con precisione ogni ostacolo imprevisto.





In termini di autonomia è presente una batteria da 5.200 mAh, sufficiente a coprire fino a 420 m2; non manca la funzione per lavare i pavimenti (fino a 210 m2). La stazione di svuotamento – che funge anche da base per la ricarica – ha una capienza di 3 litri e misura 370 x 260 x 232 mm. Ovviamente è presente la possibilità di ricevere aggiornamenti tramite OTA e di visualizzare tutti i dettagli ed i controlli tramite l'app di Xiaomi Home.

Viomi Alpha 2 Plus – Prezzo e disponibilità

Al momento Viomi Alpha 2 Plus è ancora nella fase di crowdfunding su Xiaomi YouPin al prezzo di circa 383€ al cambio (2.999 yuan), con il lancio fissato agli inizi di giugno.

