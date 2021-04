TicWatch Pro 3 si aggiorna a Wear OS H-MR2: tutte le novità

Dopo la parentesi dedicata al tapis roulant del brand asiatico (qui trovate i dettagli) torniamo a parlare di smartwatch con il nuovo aggiornamento dedicato a TicWatch Pro 3 GPS: l'indossabile comincia a ricevere Wear OS H-MR2, ultima versione del sistema di Google rilasciata lo scorso settembre. Andiamo a scoprire tutte le novità e le migliorie che sono state introdotte!

TicWatch Pro 3 comincia a ricevere l'aggiornamento a Wear OS H-MR2: che cosa cambia

Per quanto riguarda la nuova versione di Wear OS, Google ha migliorato il suo sistema operativo per gli indossabili per offrire prestazioni migliori e una durata della batteria più elevata. L'aggiornamento basato su Wear OS H-MR2 per TicWatch Pro 3 GPS è attualmente in fase di rilascio e porta il firmware alla versione PMRB.210407.001. L'immagine in basso mostra il piano di rilascio: il roll out dovrebbe essere completo per tutti i modelli interessati entro il 24 aprile.

Trattandosi di un update abbastanza corposo, ovviamente non mancano una miriade di novità e miglioramenti per i possessori dello smartwatch targato Mobvoi. Di seguito trovate il changelog completo con tutti i dettagli.

Nuove funzioni Opzione per disabilitare la pressione prolungata del pulsante di accensione per attivare l'Assistente Google. Nuovo layout per la luminosità dello schermo. Nuovo tile Meteo. Nuova modalità teatro. Supporta l'ingresso e l'uscita regolari dalla modalità essenziale.

Miglioramenti Ottimizzata la barra del volume dei contenuti multimediali e della suoneria in modo che corrispondano al volume effettivo. Ottimizzato l'organizzazione delle app in Mobvoi Launcher. Ottimizzata la fluidità di Mobvoi Launcher. Ottimizzata la precisione dei rilevamenti off-body. Migliorate le prestazioni sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Spostamento dello switch “OK Google” dal menu delle impostazioni dell'orologio alle impostazioni dell'Assistente Google. Ottimizzata l'animazione della ricarica da spento. Patch di sicurezza aggiornata al 2021-03-05.

Bug fix Risolto il problema per cui a volte la funzione DND automatico non funzionava. Risolto un problema per cui lo schermo non si bloccava durante la ricarica. Risolto un problema per cui l'app Telefono poteva scomparire in Mobvoi Launcher durante il pairing con un telefono Android. Risolti altri bug.



Come anticipato poco sopra, al momento l'aggiornamento a Wear OS H-MR2 per TicWatch Pro 3 GPS è disponibile per un numero limitato di unità (il 30%, nella giornata del 20 aprile) ma arriverà su tutti i dispositivi nel corso dei prossimi giorni. Inoltre specifichiamo che l'update riguarda esclusivamente il modello GPS: per quanto riguarda la versione Pro 3 LTE, la nuova incarnazione di Wear OS arriverà in seguito, probabilmente a maggio o giugno.

