Su YouPin non vengono lanciati solo dispositivi tech, accessori per la salute e la cucina e quant'altro, ma c'è spazio anche per i nostri amici a quattro zampe, come nel caso di lettiere e ciotole smart (e non solo, ci sono anche giochi e soluzioni intelligenti per la pulizia). L'ennesima novità di Xiaomi YouPin dedicata agli animali è un pratico tapis roulant per cani, soluzione perfetta per mantenere in forma il vostro fidato compagno anche quando non avete la possibilità di portarlo a spasso, ovviamente ad un prezzo davvero niente male.

Il tapis roulant per animali di Xiaomi YouPin mantiene il vostro cane in forma | Caratteristiche & prezzo

Realizzato dal brand Yesoul, uno dei soliti sulla piattaforma Xiaomi YouPin, il nuovo tapis roulant per animali arriva con un design minimale e punta a mantenere in forma il vostro cane senza troppa fatica. Ovviamente si tratta di un prodotto salvaspazio, di dimensioni contenute e leggermente “smart”: abbiamo infatti un sensore ad infrarossi che attiva il tappeto tre secondi dopo aver rilevato la presenza del vostro amico a quattro zampe. Quando non in uso, il dispositivo si spegne automaticamente.

Nonostante un motorino in grado di raggiungere i 3000 rpm, il tapis roulant ha un livello di rumorosità inferiore ai 65 dB. Se pensate che possa essere difficile convincere un cane a fare allenamento, basterà inserire dei croccantini nell'apposito alloggiamento: un metodo convincente, forse più di quello usato dalle cyclette da spinning con display dedicate agli umani.





Presente all'appello anche un pratico telecomando per il controllo da remoto sia dell'attivazione e dello spegnimento del tappeto che del rilascio del cibo. Ricordiamo che l'obesità è uno dei problemi più comuni per i nostri amici a quattro zampe e che fare un po' di moto è di certo benefico (e vale per tutti, non solo per canini e gattini).

Il tapis roulant per cani (anche se in realtà può essere utilizzato per qualsiasi animale di piccola taglia, compresi i gatti) di Yesoul ha debuttato su Xiaomi YouPin al prezzo di circa 260€, ossia 1999 yuan. Purtroppo non è dato di sapere se arriverà o meno alle nostre latitudini, quindi teniamo le dita incrociate!

