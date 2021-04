Da diversi anni, ormai, sono arrivati sul mercato i dispositivi pieghevoli. Alcuni brand, come Samsung, sono già avanti sotto questo aspetto, avendo rilasciato sul mercato già diversi prodotti di questo tipo. Altri ancora, come Apple ad esempio, non hanno ancora mostrato un device con display flessibile. Al netto di questo, dunque, pare che il brand sudcoreano sia pronto a presentare, il prossimo anno, il nuovo Samsung Galaxy Z Flip.

Aggiornamento 17/04: da un brevetto di Samsung uno Z Flip con tante novità. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Samsung Galaxy Z Flip 2 non arriverà con Galaxy S21

The Z Flip 2 will not be launched with the S21, but it will be launched in the spring. I am impressed with the upgrades it will get. — Ross Young (@DSCCRoss) October 28, 2020

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma pare che Samsung Galaxy Z Flip 2 non debba arrivare con Galaxy S21. Queste due presentazioni, infatti, potrebbero essere indipendenti, dunque quella del device pieghevole potrebbe arrivare solo successivamente. Si parla, quindi, della primavera del 2021, un periodo già più plausibile per l'uscita di questo dispositivo, che sotto diversi aspetti non dovrebbe differire molto rispetto alla variante attuale.

Su questo smartphone non sappiamo ancora nulla, dunque ci aspettiamo di cominciare a conoscere qualche dettaglio a breve. Come detto, però, non ci aspettiamo grossi stravolgimento sotto il profilo del design, né tantomeno dal punto di vista hardware. Quasi sicuramente verrà montato l'ultimo SoC di casa Qualcomm/Samsung, dunque non mancherà la connettività 5G. Attendiamo ancora qualche settimana, però, per conoscere qualche dettaglio in più.

Galaxy Z Flip 2 arriverà dopo il Q1 2021 | Aggiornamento 25/11

Non cambiano, fondamentalmente, le premesse già fatte all'interno di questo articolo. Samsung Galaxy Z Flip 2 non arriverà, dunque, in concomitanza con la serie S21, come accaduto per la precedente generazione. Da parte del brand, infatti, ci sarebbe l'intenzione di tenere sempre accesa la fiamma della curiosità durante tutto l'anno, evitando una cannibalizzazione dei prodotti. Non essendoci neanche più la serie Note, quindi, Samsung potrebbe presentare al pubblico il nuovo Z Flip 2 dopo il Q1 2021.

Non abbiamo ancora conferme ufficiali in merito, ma è plausibile che l'azienda si muova proprio in questa direzione. Avendo anticipato l'uscita di Galaxy S21, almeno rispetto alla tradizione degli scorsi anni, non stupisce questo cambio di rotta.

Z Flip 2 previsto per il Q3 2021, con memorie da 128/256 GB | Aggiornamento 10/02

Come previsto Samsung Galaxy Z Flip 2 dovrebbe fare la sua comparsa sul mercato dopo la seconda metà del 2021. Cresce, quindi, l'attesa per questo smartphone che, come il suo predecessore, dovrebbe mostrare un design pieghevole. Dalle ultime notizie in merito, poi, il modello dovrebbe essere contrassegnato dalla sigla SM-F711 e al lancio il prodotto potrebbe montare già la One UI 3.5 di Samsung.

Galaxy Z Flip 2, oltre a mostrare il tipico design a conchiglia, potrebbe uscire sul mercato con due configurazioni, con memorie da 128/256 GB.

Z Flip 2: il brevetto mostra tante funzioni multimediali | Aggiornamento 17/04

Fonte: LetsGoDigital NL

Si torna a parlare di Samsung Galaxy Z Flip 2. Stavolta è un brevetto a portare novità in merito al pieghevole clamshell della casa sudcoreana, che mostra come funzionerebbe la fotocamera anteriore del dispositivo, oltre ad un display più stretto ma più lungo.

Infatti, troviamo una doppia selfie camera in un punch-hole nel display interno, con funzioni interattive con la parte inferiore del pannello dove si possono settare vari parametri di scatto, oltre a servire da flash per tali sensori, dato che per questioni di sicurezza non può essere inserito il LED adibito.

Fonte: LetsGoDigital NL

Parlando invece della scocca, per poter ottenere un display più lungo, Samsung ha re-ipotizzato la cerniera del pieghevole, molto probabilmente più sottile. Infine, il brevetto mostra il primo sensore di sblocco con impronta su schermo per questo tipo di dispositivo.

Attualmente non sappiamo se il brand porterà sul mercato questo modello ipotizzato nel brevetto, ma è chiaro che sarebbe una svolta nel settore che potrebbe migliorare lo sviluppo anche dei dispositivi di altri brand.

