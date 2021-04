La mobilità è diventata sicuramente più divertente e salutare grazie ai monopattini e le bici elettriche. Le seconde garantiscono sicuramente un esercizio fisico maggiore, ma quali sono le bici elettriche al miglior prezzo? Un'idea ce la danno i modelli Samebike e Himo, che si piazzano in varie fasce di esigenza.

Samebike e Himo: quale bici elettrica scegliere?

Per capire quale è la miglior bici elettrica per le nostre esigenze, partiamo dai modelli Samebike. Sopratuttto, con le Samebike LO26 e LO26-FT, che sono caratterizzate da ruote molto ampie da 26″, ma che si distinguono per avere un motore da 350W la prima ed un motore da 500W la seconda (il modello FT). Per il resto, si avvalgono anche di una batteria abbastanza capiente e l'essere pieghevoli.

E se vogliamo spendere meno? Una delle migliori bici elettriche a meno di 700€ può essere sicuramente la Samebike 20LVXD30, dotata di ruote da 20″, un motore da 350W ed una batteria molto capiente da 10.4 Ah, oltre ad essere anch'essa pieghevole. Massima resa, prezzo più contenuto.

Infine, se vogliamo un modello più ergonomico, ma con una maggiore autonomia e quindi un risparmio energetico migliore, possiamo affidarci ad una Himo C20. Un motore da 250W, una batteria da 10 Ah, riesce a garantirsi fino a 80 km di autonomia, che la rende davvero prestante ed interessante.

Ma dove possiamo comprare una di queste bici elettriche? Una delle migliori soluzioni è sicuramente lo store Geeklifetime, che offre una comoda spedizione da Europa, quindi in tempi molto rapidi. Trovate tutte le offerte sulle bici sopracitate nei Box con codice sconto qui sotto.

Articolo Sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu