Stop alla MIUI 12.5 Beta su alcuni Xiaomi, ma niente paura

Tutti vogliono la MIUI 12.5: sono passati diversi mesi dalla sua presentazione, ma il rilascio è ormai dietro l'angolo. Almeno in Cina, dove il roll-out per i primi modelli compatibili è già partito in pianta stabile. Per noi utenti Global/EEA bisognerà ancora attendere, probabilmente il periodo a cavallo fra maggio/giugno. Fino a quel momento, l'unico modo per testare con mano la nuova UI è affidarsi al programma MIUI 12.5 Beta Testing. Ma sappiate che da adesso questa iniziativa verrà interrotta su alcuni dei modelli presenti nel gruppo di quelli compatibili.

La MIUI 12.5 Beta va ufficialmente in pausa sulla famiglia Redmi Note 7

In occasione del rilascio della MIUI 12.5 Beta in versione 21.4.21/22, gli sviluppatori hanno annunciato lo stop dell'aggiornamento su tre modelli specifici. Sto parlando di Redmi Note 7 e Note 7 Pro, oltre a Xiaomi Mi CC9e che da noi non è presente. O meglio, è presente ma sotto forma di Mi A3, perciò privo di MIUI al posto della ROM Android One. Questo significa che da adesso in poi non ci saranno più nuove ROM Beta della MIUI 12.5 per questi dispositivi.

Questo è valido sia per la MIUI 12.5 China Beta che per il porting del team Xiaomi.eu, anch'esso destinato a fermarsi per questi modelli. Ci teniamo a far presente, però, che la MIUI 12.5 Stabile arriverà e che l'interruzione della Beta non avrà un effetto significativo in tal senso. Tuttavia, se riscontraste bug invalidanti sulla 21.4.21/22 allora dovrete necessariamente attendere il rilascio della MIUI 12.5 Stabile. Tuttavia, su Redmi Note 7 e Note 7 Pro il roll-out dovrebbe avvenire fra qualche mese, pertanto dovrete portare pazienza.

