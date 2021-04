Dopo esserci lasciati alle spalle la confusionaria serie Note 9, finalmente è giunto il momento di scoprire i modelli della serie Note 10. A poche ore dal lancio in India, la nuova serie di fascia media della costola di Xiaomi arriva anche in Italia, con un evento online dedicato. Durante la presentazione, l'azienda cinese ha alzato il sipario sui modelli per il nostro paese: si tratta di ben quattro smartphone, adatti a tutte le esigenze (c'è anche un modello 5G) e per tutte le tasche. Andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere su caratteristiche, specifiche tecniche, prezzo e disponibilità di Redmi Note 10, Note 10 Pro, Note 10S e Note 10 5G!

Aggiornamento 30/04: arrivano novità sul debutto di Redmi Note 10 5G e Redmi Note 10S. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Redmi Note 10 4G/5G, Note 10S e Note 10 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Redmi Note 10

Come anticipato dalla valanga di indiscrezioni dei giorni scorsi, la serie Note 10 ha ricevuto un grande upgrade sul fronte del display. Per il modello base Redmi Note 10, il pannello utilizzato è una soluzione AMOLED da 6,43″ Full HD+, mentre si sale ai 6,67″ Full HD+ di Redmi Note 10 Pro. Per le versioni Redmi Note 10 5G e Note 10S sono stati usati pannelli da 6.5″ e 6.43″, anche in questo caso AMOLED: insomma tutta la serie si presenta con schermi al top. La differenza – a parte le dimensioni – riguarda il refresh rate, standard per il modello base e 10S, a 120 Hz per la variante Pro (con un un campionamento del tocco a 240 Hz) e a 90 Hz per la versione 5G.

In tutti e quattro i casi è presente un punch hole centrale, con una selfie camera da 13 MP per Note 10/10S, da 16 MP per il Pro e da 8 MP per il Note 10 5G.

Uno dei teaser ufficiali rilasciati da Xiaomi ci parla del grado di resistenza che Redmi Note 10 sarà capace di offrire. Era dai tempi di Redmi Note 7 che la compagnia non si concentrava su tale aspetto: con Note 7 dimostrò di poterlo maltrattare senza conseguenze, anche se JerryRigEverything dimostrò l'esatto contrario. Il protagonista del teaser è King Kong, fra l'altro in vista del nuovo film che lo vedrà faccia a faccia con Godzilla. Ma non troviamo il più recente Gorilla Glass Victus, bensì un grado di protezione Gorilla Glass 5 (per le versioni Pro e Pro Max, Gorilla Glass 3 per il modello base).

L'evento di presentazione per il mercato indiano, con il modello Pro Max

Abbiamo poi un grado di resistenza agli schizzi e alla polvere di tipo IP53. In termini di dimensioni parliamo di dispositivi con uno spessore di 8.29/8.1 mm ed un peso di 178.8/192 grammi. Un occhio di riguardo da parte della casa cinese va anche alla luminosità dei display, dato che avrà il pannello più luminoso di sempre nella serie Redmi Note con i suoi 1200 nits (1100 nits per il modello base).

Hardware

In termini di chipset abbiamo una bella varietà di soluzioni, tra Qualcomm e MediaTek. Redmi Note 10 4G è equipaggiato con lo Snapdragon 678, accompagnato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Per Note 10 Pro, invece, si indica lo Snapdragon 732G con 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Il tutto i casi si tratta di RAM LPDDR4x e di memorie UFS 2.2 espandibile tramite microSD.

Il piccolo della famiglia è Redmi Note 10S, mosso dal MediaTek Helio G95 e supportato da 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage. La serie si conclude poi con Redmi Note 10 5G, in questo caso con Dimensity 700.

Parlando poi di alimentazione, Note 10 e 10S arrivano con un'unità da 5.000 mAh con ricarica rapida fino a 33W; guardando invece al Redmi Note 10 Pro, il modulo batteria sale a 5.020 mAh con ricarica da 33W. La versione 5G delude leggermente, con una velocità di ricarica di soli 18W.

Fotocamera

Redmi Note 10 Pro, ossia il modello “top” del trittico, arriva con un sensore principale da 108 MP. Il resto del comparto offre un grandangolo da 8 MP e FOV 118°, un modulo macro da 5 MP ed un sensore per la profondità di campo da 2 MP. Redmi Note 10S adotta invece una tripla camera da 64+8+2+2 MP, con la medesima disposizione dei sensori. Per Redmi Note 10, invece, abbiamo una quad camera da 48+8+2+2 MP, sempre con grandangolare, macro e sensore per la profondità. Concludiamo con la versione 5G, in questo caso con una tripla fotocamera da 48+2+2 MP.

Specifiche tecniche della serie Redmi Note 10

Note 10 Pro – Scheda tecnica

Display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con HDR10, luminosità a 1.200 nit, refresh rate a 120 Hz, campionamento al tocco di 240 Hz e protezione Gorilla Glass 5

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con HDR10, luminosità a 1.200 nit, refresh rate a e protezione Gorilla Glass 5 dimensioni di 164 x 76,5 x 8,1 mm per 193 g

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 732G fino a 2.3 GHz

GPU Adreno 618

6/8 GB di RAM LPDDR4x

di RAM LPDDR4x 64/128 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite microSD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite microSD lettore d'impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

quad camera da 108+8+5+2 MP f/1.9-2.2-2.4-2.4 con grandangolo 118°, macro, lenti 6P , autofocus PDAF

f/1.9-2.2-2.4-2.4 con grandangolo 118°, macro, lenti 6P , autofocus PDAF selfie camera da 16 MP f/2.45

supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo, speaker stereo, sensore IR, Type-C, mini-jack cuffie, IP53, NFC

batteria da 5.020 mAh con ricarica rapida 33W

con ricarica rapida 33W software MIUI 12 con Android 11

Note 10 – Scheda tecnica

Display AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con luminosità a 1.100 nit e protezione Gorilla Glass 3

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con luminosità a 1.100 nit e protezione Gorilla Glass 3 dimensioni di 160.46 x 74,5 x 8,29 mm per 178.8 g

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 678 fino a 2.2 GHz

GPU Adreno 612

4/6 GB di RAM LPDDR4x

di RAM LPDDR4x 64/128 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite microSD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite microSD lettore d'impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

quad camera da 48+8+2+2 MP f/1.79-2.2-2.4-2.4 con grandangolo 118°, macro, lenti 6P , autofocus PDAF

f/1.79-2.2-2.4-2.4 con grandangolo 118°, macro, lenti 6P , autofocus PDAF selfie camera da 13 MP f/2.45

supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo, speaker stereo, sensore IR, Type-C, mini-jack cuffie, IP53, NO NFC

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 33W

con ricarica rapida 33W software MIUI 12 con Android 11

Note 10 5G – Scheda tecnica

Display AMOLED da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass 3

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con refresh rate a e protezione Gorilla Glass 3 dimensioni di 161.81 x 75,34 x 8,92 mm per 190 g

processore octa-core MediaTek Dimensity 700 fino a 2.2 GHz

GPU ARM Mali-G57

4/6 GB di RAM LPDDR4x

di RAM LPDDR4x 64/128 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite microSD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite microSD lettore d'impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

tripla camera da 48+2+2 MP f/1.79-2.4-2.4 con macro, lenti 6P , autofocus PDAF

f/1.79-2.4-2.4 con macro, lenti 6P , autofocus PDAF selfie camera da 8 MP f/2.0

supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo, speaker stereo, sensore IR, Type-C, mini-jack cuffie, IP53, NFC

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 18W

con ricarica rapida 18W software MIUI 12 con Android 11

Note 10S – Scheda tecnica

Display AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con luminosità a 1.100 nit e protezione Gorilla Glass 3

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con luminosità a 1.100 nit e protezione Gorilla Glass 3 dimensioni di 160.46 x 74,5 x 8,29 mm per 178.8 g

processore octa-core MediaTek Helio G95 fino a 2.05 GHz

GPU ARM Mali-G76

6/8 GB di RAM LPDDR4x

di RAM LPDDR4x 64/128 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite microSD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite microSD lettore d'impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

quad camera da 64+8+2+2 MP f/1.79-2.2-2.4-2.4 con grandangolo 118°, macro, lenti 6P , autofocus PDAF

f/1.79-2.2-2.4-2.4 con grandangolo 118°, macro, lenti 6P , autofocus PDAF selfie camera da 13 MP f/2.45

supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo, speaker stereo, sensore IR, Type-C, mini-jack cuffie, IP53, NFC

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 33W

con ricarica rapida 33W software MIUI 12 con Android 11

Redmi Note 10 Pro Max

Mentre in Italia abbiamo ricevuto questi quattro modelli, la lineup indiana prevede il Redmi Note 10 Pro Max: fondamentalmente si tratta del nostro modello Pro, ossia con quad camera da 108 MP. Le specifiche sono le stesse e l'unica differenza è rappresentata dal nome commerciare. Inoltre i modelli indiani sono solo 3: Note 10 4G, Note 10 Pro e Note 10 Pro Max, questi ultimi due – rispettivamente – con quad camera da 64 MP e 108 MP.

Redmi Note 10 4G/5G, Note 10S e Note 10 Pro – Prezzo e disponibilità in Italia

Per quanto riguarda la versione da 4/128 GB di Redmi Note 10 (4G), questa viene proposta al prezzo di 229.90€. Il fratello maggiore Redmi Note 10 Pro è invece disponibile nelle seguenti configurazioni, con il rispettivo prezzo:

6/64 GB – 299.90€

6/128 GB – 329.90€

8/128 GB – 349.90€

Per quanto riguarda invece Redmi Note 10 5G e Note 10S, i due arriveranno sul mercato più avanti: Xiaomi non ha ancora fornito una data, ma entrambi i dispositivi saranno annunciati il prossimo 6 maggio in Spagna.

El próximo 6 de mayo a las 18:00 horas tenemos un show para contarte lo último del #RedmiNote105G. Habrá salseo, información molona y… ¡sorpresas! https://t.co/LzxnjBtM9X — Xiaomi España (@XiaomiEspana) April 30, 2021

Che la commercializzazione in Italia sia prevista durante il mese di maggio? Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli!

