Redmi Note 10: addio MIUI, arriva la Pixel Experience

La famiglia Redmi Note 10 ha ufficialmente fatto il suo debutto, ma c'è già chi sta pensando a personalizzarne in toto il software. Il mondo delle custom ROM è sempre molto florido quando si parla di smartphone Xiaomi. Grazie alla sempre più ampia diffusione di modelli in giro per il mondo, sono numerosi gli sviluppatori che creano alternative alla MIUI. E adesso è disponibile anche la Pixel Experience, una delle ROM alternative più apprezzate nel mondo del modding.

La Pixel Experience fa il suo debutto su Redmi Note 10

Dopo una serie 9 che ha deluso molti per la quantità di bug riscontrati, la speranza che quella 10 possa risollevare le sorti della celebre serie Redmi Note. D'altronde parliamo di smartphone mid-range ma con hardware di qualità: AMOLED a 120 Hz, Snapdragon 732G, fino a 8/128 GB, 5.020 mAh a 33W, speaker stereo e sensore da 108 MP. Anche per questo c'è chi vuole affiancare a questo hardware di pregio una ROM più vicina al mondo di Android stock.

Grazie al lavoro svolto dal modder ZIDAN44, adesso anche Redmi Note 10 può contare sulla build ufficiale della custom ROM Pixel Experience. Nello specifico, la ROM è stata sviluppata per il modello base, nome in codice “mojito“. Se non la conosceste, la Pixel Experience è una ROM che ha come obiettivo quello di portare sui terminali un'esperienza pressoché identica a quella che caratterizza i Google Pixel. Non soltanto implementando una UI liscia e senza le tipiche personalizzazioni della MIUI, ma anche inserendo quelle features esclusive della gamma Pixel.

Secondo le prime segnalazioni, questa release funziona bene sullo smartphone, per quanto qualche bug potrebbe spuntare fuori, perciò installatela soltanto se sapete cosa state facendo. Fra l'altro, Magisk funziona senza problemi, pertanto potete anche gestire i permessi di root senza particolari problemi.

Se voleste installarla, sappiate che dovrete prima effettuare lo sblocco del bootloader e poi flashare la ROM tramite la custom recovery TWRP. Nel seguente link trovate il download e la guida per l'installazione:

Scarica la Pixel Experience per Redmi Note 10

