Dopo il modello 1A da 24″ (di cui qui trovate la nostra recensione) la costola di Xiaomi ha lanciato sul mercato il suo nuovo monitor low budget, una soluzione dal design sottile ed il prezzo contenuto: ecco tutto quello che c'è da sapere su Redmi Display 27, tra caratteristiche e prezzo di vendita.

Aggiornamento 23/04: il nuovo monitor di Redmi è disponibile all'acquisto sullo store Banggood, con tanto di codice sconto dedicato. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Redmi Display 27: tutto sul nuovo monitor di Xiaomi

Design e caratteristiche

La nuova soluzione della casa cinese misura 613.2 x 205.3 x 476 mm e 7.5 mm di spessore nel punto più sottile. Insomma Redmi Display 27 si presenta come un monitor elegante, con un pannello LCD IPS da 27″ con cornici ottimizzate una risoluzione in Full HD (1080 pixel). Il resto delle caratteristiche comprendono un angolo di visuale di 178°, 100% della gamma sRGB ed una frequenza di aggiornamento da 60 Hz.

Una feature interessante arriva dalla sua base, la quale permette di inclinare il monitor in modo da trovare il posizionamento migliore. Non mancano poi una porta HDMI, una VGA ed un ingresso audio per cuffie e speaker.

Redmi Display 27: prezzo, disponibilità e offerte

Dopo il lancio in patria, il nuovo monitor Redmi Display 27 ha debuttato anche per noi occidentali grazie allo store Banggood, con tanto di codice sconto dedicato (anche se il prezzo è ben più salato rispetto a quello per la Cina). Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

