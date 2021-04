La serie Redmi Note 10 è ormai ufficiale e il sipario è stato alzato sulla nuova famiglia con display AMOLED. Ma ovviamente non potevano mancare novità anche per la fascia entry level, come da tradizione per Xiaomi. Andiamo a scoprire i primi dettagli in merito a Redmi 10: in questo articolo raccoglieremo tutte le indiscrezioni su specifiche tecniche, prezzo e data di presentazione.

Aggiornamento 19/04: dopo mesi di silenzio si torna a parlare del possibile arrivo della serie Redmi 10. Trovate tutti i dettagli e le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Redmi 10: tutto quello che sappiamo dai primi dettagli

Design e display





Per quanto riguarda quella che sarà la struttura del nuovo Redmi 10, non possiamo che affidarci alle ipotesi e alle indiscrezioni da Weibo, il noto social cinese. Inoltre anche la “logica” gioca un ruolo importante: proprio come la gamma Note 10, anche Redmi 10 e il resto della serie dovrebbe subire lo stesso cambio di rotta in termini di design. Avremo quindi un look ispirato a Xiaomi Mi 11, in linea con i modello Note 10, e quasi sicuramente un pannello Full HD+ con punch hole per la selfie camera. Probabile che avremo un lettore d'impronte digitali laterali.

Per il display, le indiscrezioni precedenti – da DigitalChatStation -parlano di un pannello OLED a 60 Hz Samsung E2, ma potrebbe anche essere un riferimento al Note 10 standard (il modello 4G, per intenderci).

Hardware & fotocamera

Per la scheda tecnica di Redmi 10 si brancola nel buio, ma voci di corridoio parlano di un chipset MediaTek. Forse potrebbe esserci anche un modello 5G, magari con Dimensity 700, ma al momento non ci sono dettagli. Altro dettaglio importante in merito all'entry-level di Redmi è il sensore principale della fotocamera, che secondo le prime notizie dovrebbe essere da 48 MP, incluso in un modulo da tre sensori con profondità e macro. Ovviamente è bene prendere tutto con le pinze!

Redmi 10 – Indiscrezioni su prezzo e data di uscita

Allo stato attuale non vi sono certezze in merito alla data di uscita del nuovo base gamma: tuttavia pare che la famiglia Redmi 10 partirà dall'India e debutterà nel paese a stretto giro. La serie entry level dovrebbe fare capolino nel corso delle prossime settimane ma per ora i leak confermano solo la sua esistenza e il fatto che non manchi molto alla presentazione. Redmi 9 è stato lanciato a giugno 2020 ma pare che quest'anno l'attesa sarà più breve: ergo è probabile che la data di uscita sia fissata per il mese di maggio (anche perché ad aprile il palcoscenico è già dedicato alla serie Mi 11X).

