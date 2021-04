Il brand da gaming di Nubia non è soltanto smartphone (i suoi flagship sono giunti ormai al sesto capitolo, recensito qui) ma anche accessori. Tra controller e cavi hanno fatto capolino anche uno smartwatch e le cuffie TWS, ma ora Red Magic alza ulteriormente il tiro con la Mobile Game Expansion Dock: ecco come funziona e perché tutti gli appassionati di gaming da smartphone ne vorranno una!

Red Magic Mobile Game Expansion Dock ufficiale: il gaming all'ennesima potenza (e ovunque)

Anche se sarà acquistabile tra alcuni giorni, la compagnia cinese ha già svelato tutti i dettagli della dock da gaming, complice anche la pagina dedicata sullo store asiatico JD. Tramite Red Magic Mobile Game Expansion Dock è possibile aggiungere tre porte aggiuntive al proprio smartphone, tramite Type-C. Il dispositivo offre tre interfacce in uscita: una video, una dedicata alla ricarica ed una per le cuffie (tramite ingresso mini-jack da 3.5 mm). Insomma, grazie a questo accessorio il proprio smartphone diventa una piccola postazione da gaming.

Inoltre Nubia ha confermato che la dock non è limitata ai soli smartphone Red Magic, ma funziona con qualsiasi telefono dotato di interfaccia Type-C (dalle 3.1 in poi e ovviamente la funzione deve essere abilitata lato software dagli sviluppatori, dettaglio che varia in base al produttore).







Il prezzo di Red Magic Mobile Game Expansion Dock è ovviamente abbordabile: il debutto in Cina è fissato per il 6 maggio, in offerta lancio a circa 21€ al cambio attuale (ossia 169 yuan).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu