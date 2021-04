Dopo il debutto dei nuovi Red Magic 6 e 6 Pro c'è stato un periodo di silenzio da parte della compagnia cinese, ma ora sembra che siano in dirittura d'arrivo delle novità più che interessanti. Un misterioso smartphone del brand è stato certificato dal TENAA con la sigla NX666J: potrebbe trattarsi del prossimo Red Magic 6S, con un sostanziale cambio di rotta.

Red Magic 6S: tutto quello che sappiamo sul modello NX666J

Design e display





Per prima cosa vi segnaliamo che il nome dello smartphone non è assolutamente ufficiale. Il dispositivo – come specificato in apertura – è stato certificato dal TENAA con la sigla NX666J, attribuito a Nubia. Tuttavia il retro mostra chiaramente il logo di Red Magic, segno che si tratterà di uno dei modelli della costola dedicata al gaming. Vista la tradizione portata avanti in questi anni è lecito ipotizzare che possa trattarsi del futuro Red Magic 6S (in linea anche con i precedenti modelli 5G e 5S oppure 3 e 3S). Nel caso in cui il nome si rivelerà differente, provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli.





Tornano allo smartphone è interessante notare il cambio di stile. Il layout della fotocamera si sposta a sinistra e diventa un modulo rettangolare ben diverso da Red Magic 6 e 6 Pro. Inoltre la back cover non presenta il classico stile aggressivo da smartphone da gaming. Il corpo misura 163,04 × 75,34 × 8,20 mm per un peso di 186,4 grammi mentre il display è un'unità OLED da 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel).

Hardware & fotocamera

In termini di hardware, il TENAA riporta la presenza un chipset octa-core da 2.84 GHz, con modem 5G. Lato memorie troviamo 6/8/12 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage mentre il software è su base Android 11. La batteria è un'unità da 4.100 mAh (di capacità nominale).

Il comparto fotografico offre una Quad Camera con un sensore principale da 64 MP; frontalmente trova spazio un punch hole centrale con selfie camera da 16 MP.

Non appena ci saranno ulteriori novità sul nome, sulle specifiche e sulla data d'uscita del nuovo smartphone di Red Magic provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu