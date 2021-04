La casa è ormai costellata da oggetti più o meno intelligenti, non solo per la pulizia ma anche per l'aria domestica. Tra questi prodotti abbiamo gli umidificatori, che ci aiutano a mantenere un livello accettabile di umidità nell'aria e che coprono più fasce di prezzo. Il protagonista di questa recensione è l'umidificatore Odec HU-H05, che si è distinto per alcune specifiche fondamentali e soprattutto un prezzo veramente competitivo. Scopriamo quello cosa ci ha convinto e cosa no.

Recensione Odec HU-H05 | Umidificatore e diffusore

Contenuto della confezione

La confezione dell'umidificatore Odec in recensione segue la filosofia del brand, molto apprezzabile, dell'utilizzo di materiali riciclati per la scatola del prodotto. Al suo interno però, troviamo davvero l'essenziale: cioè l'umidificatore, la manualistica (anche in Italiano) ed un pennellino adibito alla pulizia dello stesso. Di per sé non c'è da aspettarsi molto altro, visto il prezzo e quello che è il suo utilizzo.

Design e costruzione – Recensione umidificatore Odec

Il design dell'Odec HU-H05 segue il trend dei dispositivi smart home dell'ultimo periodo, cioè bianco e minimale. Il prodotto si divide in più parti: quella del “motore” dove sono alloggiati anche i tasti di accensione ed illuminazione dell'umidificatore ed il serbatoio, molto capiente, da 2.5 litri.

Nello stesso serbatoio è posto il galleggiante in cui versare l'acqua. Chiude tutto il coperchio diffusore. Proprio la capienza è un punto a favore di questo umidificatore, visto che potete utilizzarlo per lungo tempo con una discreta potenza da 25W e tanto basta per le sue funzioni.

Funzionamento

Il clou della recensione di questo umidificatore è ovviamente il funzionamento. Partiamo dal fatto che è alimentato a corrente, quindi non dovrete preoccuparmi per l'autonomia, semmai dei consumi, ma considerato l'utilizzo medio di un prodotto del genere, non sono affatto alti. Passando all'azione, il tasto di accensione a sfioramento permette le seguenti funzioni:

Tap singolo : è possibile accenderlo e passare alle varie modalità di umidificazione, con annessa la modalità notturna a bassissima intensità.

: è possibile accenderlo e passare alle varie modalità di umidificazione, con annessa la modalità notturna a bassissima intensità. Tap prolungato di 2 secondi: spegnimento del dispositivo.

Per il tasto di illuminazione, le funzioni sono pressoché le medesime di quello di accensione ma attivano ovviamente le luci colorate che fanno un bell'effetto soprattutto al buio. In stanze illuminate è percettibile ma a volte può sembrare troppo tenue. Molto apprezzato però a livello estetico.

Dicevamo inoltre che questo umidificatore Odec è anche diffusore, quindi vi basterà inserire qualche goccia di oli essenziali per ottenere un profumo molto gradevole. Comodo il fatto che abbia un tempo di stand-by automatico dopo un tot di utilizzo. Plus non da poco, l'enorme silenziosità di questo dispositivo.

Conclusioni e Prezzo – Recensione Odec HU-H05

Che dire quindi di questo umidificatore Odec? Possiamo riassumere la valutazione con il fatto che sa quello che fa, senza dover strafare o arrancare. Perché scriviamo questo? Chiaramente, ci riferiamo a quanto costa che, credeteci, è davvero poco. Infatti, questo prodotto è reperibile su Amazon, tra l'altro spedito dallo stesso con tempi immediati di spedizione e consegna, ad un prezzo di poco inferiore ai 25€, ottenibile grazie ad alcuni Coupon applicabili. Questo ce lo fa promuovere senza alcun dubbio in quanto unisce efficacia ed essenzialità, senza troppi fronzoli.

