Nell'ultimo periodo un brand che è riuscito a raccogliere sempre più consensi in più continenti è sicuramente Realme. Il marchio guidato da Sky Li, Madhav Sheth ed in parte da Xu Qi Chase opera indistintamente tra Cina, India ed Europa e con Realme X7 Pro ha aumentato le vendite soprattutto in patria, tanto da lanciare una versione aggiornata e di pregio, chiamata Extreme Edition, con un prezzo sempre interessante.

Realme X7 Pro Extreme Edition: tutto ciò che c'è da sapere

Design e display

Guardando a ciò che contraddistingue questo nuovo X7 Pro, bisogna guardare più al display, che al design. O meglio, è stata avviata la partnership con il designer giapponese Naoto Fukusawa, quindi è comunque un bell'esercizio di stile, ma alla fine cambia solo nelle colorazioni, molto belle ma che non ne cambiano la forma.

Sicuramente sottile (7.8 mm), di conseguenza leggero (170 grammi), l'Extreme Edition di Realme X7 Pro come dicevamo si distingue per essere il primo smartphone del brand con un display curvo. Infatti, il pannello da 6.55″ prodotto da Samsung con tecnologia Super AMOLED è realizzato con bordi dual-edge.

Inoltre è molto luminoso, raggiungendo i 1200 nit, e ha anche un refresh rate a 90 Hz accompagnato da un campionamento del tocco a 360 Hz grazie al Tactile Engine. Se dobbiamo dirla tutta, non possiamo non notare la somiglianza con le soluzioni di schermo dei Find gamma Neo.

Hardware & Software

L'hardware ha la stessa configurazione che contraddistingue Realme X7 Pro standard, con la conferma del Dimensity 1000+ per la CPU anche sull'Extreme Edition, quindi con una GPU Mali-G77 MC9. Per la memoria è stata scelta una doppia soluzione con 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Per la batteria, è presente un modulo a doppia cella da 4.500 mAh con ricarica rapida a 65W.

Presenti anche Bluetooth 5.1, Wi-Fi Dual Band, NFC, speaker stereo (capsula + frame inferiore), sensore d'impronte sotto il display e sistema di raffreddamento con dissipazione vapor chamber. Presente ovviamente Android 11 con Realme UI 2.0.

Fotocamera

Lato fotocamera anche l'Extreme Edition conferma il modulo del Realme X7 Pro, cioè 64 MP, con grandangolare da 8 MP con FoV da 119° e macro da 2 MP 4 cm. La selfie camera punch-hole è da 32 MP, anche qui confermata.

Realme X7 Pro Extreme Edition – Prezzo e disponibilità

Il nuovo top-mid range Realme X7 Pro Extreme Edition ha un prezzo, per la configurazione da 8/128 GB, di circa 297€ (2.299 yuan), mentre per la configurazione 12/256 GB saliamo a circa 336€ (2.599 yuan), nelle bellissime colorazioni Castle Sky (edizione limitata) e Black Clever Black. Come purtroppo per tutta la serie X7 non si nutrono troppe speranze che arrivi in Europa, ma potrebbe comunque arrivare in versione Global.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu