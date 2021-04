Ci stiamo ancora riprendendo dai nuovi modelli Watch S ed Watch S Pro (qui trovate anche la nostra recensione) che già si passa oltre, con un nuovo indossabile della casa asiatica. Realme Watch 2 è ufficiale, con un design che sa di già visto e alcune novità: ecco tutti i dettagli su specifiche, prezzo e disponibilità dello smartwatch (al momento lanciato in Malesia).

Realme Watch 2 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il 2020 è stato un anno particolarmente propizio per i dispositivi indossabili e siamo certi che questo trend continuerà anche per tutto il 2021. Ormai gli smartwatch non devono offrire soltanto informazioni per l'allenamento, ma sono diventati utili strumenti per il monitoraggio della salute (oltre che accessori stilosi). L'ha capito anche un brand giovane come Realme, il quale ci presenta il secondo capitolo della gamma Watch base.

Realme Watch 2 arriva con un display quadrato identico a quello della precedente generazione: si parla di un display touchscreen LCD IPS a colori da 1,4″ e con risoluzione 320 x 320 pixel. Il cinturino mostra su un lato anche lo slogan del brand, ovvero “Dare to leap“. Le dimensioni sono di 257,6 x 35,7 x 12,2 mm, per un peso di 38 grammi.

Il dispositivo offre una luminosità fino a 600 nit, impermeabilità di tipo IP68 e ovviamente tutta una serie di caratteristiche prevedibili (che trovate di seguito).

Specifiche e autonomia

L'accessorio è dotato di un sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca e del sonno, nonché della modalità SpO2. Rispetto al modello precedente monta una batteria molto più grande, da ben 315 mAh (contro i 160 mAh della prima generazione). Per l'autonomia si parla di circa 12 giorni con una singola ricarica. Presenti all'appello la connettività Bluetooth 5.0 e le solite modalità sportive: stavolta però si passa dalle 14 del primo capitolo al supporto per oltre 90 modalità di allenamento.

Realme Watch 2 Pro

Inizialmente, il codice sorgente dell'app ufficiale Realme Link aveva svelato l'arrivo di ben due indossabili. Le cose si sono fatte più serie con la certificazione FCC dedicata al modello siglato RMA2006: dovrebbe trattarsi di Realme Watch 2 Pro. L'unico dato interessante che traspare dai dati certificativi è la batteria: il Pro avrà una capienza maggiorata, con 390 mAh ed una ricarica da 2,5W. Un amperaggio ben superiore a quello del primo Realme Watch. Comunque la divisione asiatica del brand ha lanciato il modello Watch 2 ma non la sua controparte Pro: nel caso in cui arrivino novità provvederemo ad aggiornare questo articolo.

Realme Watch 2 ufficiale: prezzo e disponibilità

Come anticipato in apertura, Realme Watch 2 è stato lanciato in Malesia, al prezzo di circa 46€ al cambio attuale. Al momento non è dato di sapere se e quando arriverà anche alle nostre latitudini. Oltre all'indossabile, di recente sono stati lanciato vari accessori IoT, come gli auricolari Buds Q2 ed il primo speaker di Realme.

Non appena ci saranno novità per un eventuale lancio in Europa provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli. Inoltre qui trovate il nostro canale Telegram dedicato a Realme, con tutte le news più recenti e le offerte dedicate agli smartphone del brand.

