Ultimamente si è parlato tanto della compagna asiatica, sia grazie all'arrivo del modello 8 5G (forse seguito anche dall'8 Pro 5G?) che per quanto riguarda le novità della serie Q, che promette un rapporto qualità/prezzo super vantaggioso. Intanto le novità per l'azienda non si fermano agli smartphone: il CEO Madhav Sheth ha pubblicato uno scatto in cui lascia intendere l'arrivo di una nuova Realme Smart TV, questa volta in versione 4K.

Realme Smart TV 4K in arrivo: primi dettagli dal CEO

Prima di procedere ricordiamo che nei mesi scorsi la compagnia asiatica ha presentato la prima TV SLED al mondo, una soluzione da 55″ in 4K che appartiene alla fascia premium. Per quanto riguarda invece la serie principale, la smart TV del brand ha debuttato in due incarnazioni, da 32″ e da 43″, rispettivamente con risoluzione HD e Full HD. Ovviamente ci troviamo alle prese con prodotti dal prezzo contenuto ed ora sembra che sia in dirittura d'arrivo un'ennesima aggiunta. Il CEO dell'azienda ha pubblicato lo scatto che vedete in alto, che anticipa l'uscita di Realme Smart TV 4K.

Il nuovo dispositivo arriverà con un pannello a 43″ ma al momento non è chiaro se sarà solo oppure debutterà in compagnia di altri modelli. Inoltre non viene fatta menzione delle specifiche mentre per quanto riguarda il prezzo è lecito aspettarsi una cifra più salata rispetto ai 264€ (al cambio) necessari per la versione Full HD da 43″.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu