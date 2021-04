Con l'arrivo dello Snapdragon 888 e l'annuncio del prossimo Realme Race, modello top mosso appunto dal chipset high-end di Qualcomm, l'attenzione di tutti è focalizzata sul settore degli smartphone. Nel frattempo però, la casa asiatica ha lanciato le sue nuove cuffie TWS in-ear Realme Buds Q2, dal design particolare e specifiche interessanti ad un prezzo molto conveniente.

Realme Buds Q2: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche

Il primo capitolo della serie Q (di cui qui trovate la nostra recensione) è andato a scontrarsi direttamente con le Redmi AirDots ed anche per queste nuove cuffie è probabile che si ritrovino di fronte alla nuove cuffie TWS low budget della costola di Xiaomi, certificate di recente.

Passando al design, abbiamo un upgrade estetico nelle colorazioni Nero e Blu (ma è quasi un Lilla) che dona agli auricolari un look sportivo ed elegante, con la grata a “caleidoscopio” nella zona dove si effettuano i controlli touch. Esse non sono poi tanto grandi ed infatti pesano 4.1 grammi per auricolare, con il case dal peso di appena 39 grammi a cuffie inserite.

Passando alle specifiche, il primo plus è l'ottimo driver dinamico, realizzati con diaframmi di polimeri compositi PEEK e TPU, da 10 mm con amplificazione dei bassi grazie alla tecnologia BassBoost+ creata dalla stessa Realme. Inoltre, sono dotate del supporto alla bassa latenza fino a 88 ms, ma anche di riduzione del rumore ambientale durante le chiamate.

Il Bluetooth è alla versione 5.0, ma ottiene comunque il codec AAC. Per chi fa sport torneranno comodi grazie alla certificazione IPX4. I Realme Buds Q2 possono essere regolati tramite la comoda app Link, con tutti i settaggi per le funzioni sopra indicate. Comodo il fatto di poter settare i controlli touch a piacimento.

Realme Buds Q2: esiste una versione verde?







Tra le tante certificazioni che hanno anticipato l'uscita di questi nuovi auricolari Realme, ce n'era una (FCC) che presentava questo modello in colorazione verde, dotata di gommini neri, che non esclude il fatto che potessero essere dotate di una scocca fluo, che è un po' il trend dell'azienda per il 2021. Ovviamente, capiremo nel corso delle settimane se vedranno presto la luce.

Realme Buds Q2 – Prezzo e disponibilità

Attualmente le Realme Buds Q2 sono disponibili solamente in Pakistan, ma non disperate perché è molto, molto probabile che il brand le porti in India (soprattutto) e da noi in Europa. Quanto al prezzo, una dei plus di questo prodotto, abbiamo una cifra di circa 32€ al cambio (5.999 rupie pakistane), che da noi non è escluso possano diventare una cifra non troppo distante, perché andrebbero poi a scontrarsi con le Buds Air 2 e le Air 2 Neo, che costano giusto qualcosa in più.

