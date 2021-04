Realme 8 Pro e Nintendo Switch Lite protagonisti di REALMEnteGamer: come partecipare

In occasione del lancio del suo nuovo smartphone, la compagnia asiatica ha dato il via all'iniziativa social REALMEnteGamer, che ti permette di ricevere un bundle composto da Realme 8 Pro e la console Nintendo Switch Lite: il kit perfetto per divertirsi con la tecnologia ovunque e in qualsiasi momento.

REALMEnteGamer: come partecipare e provare a ricevere un bundle con Realme 8 Pro e Nintendo Switch Lite

Ma come fare per partecipare all'iniziativa REALMEnteGamer e provare ad aggiudicarsi il pacchetto composto da Realme 8 Pro e Nintendo Switch Lite? La call to action invita gli utenti a sfoderare creatività e simpatia per descrivere la propria passione per i videogame, seguendo questi semplici passaggi entro il 30 aprile:

Diventare follower su Instagram di realme Italia @ realme.it , nel caso in cui non si segua già la pagina

, nel caso in cui non si segua già la pagina Commentare il post dedicato all'iniziativa, spiegando perché si ritiene di essere #REALMEnteGamer , ossia descrivendo con una frase originale la propria passione per i videogiochi

, ossia descrivendo con una frase originale la propria passione per i videogiochi Condividere nelle stories il post di realme.it

Non basta una sola frase per descrivere la propria condizione di #REALMEnteGamer? Nessun problema: non sono infatti previsti limiti al numero di contributi che un singolo utente può pubblicare, anche se ai fini della selezione per ciascun partecipante sarà scelto un solo commento.

I contributi degli utenti verranno valutati in base a criteri quali l'aderenza al tema, l'originalità del commento e il coinvolgimento del testo, al fine di stilare una graduatoria. Gli autori dei commenti selezionati per le prime due posizioni della classifica riceveranno sia uno smartphone Realme 8 Pro che una console Nintendo Switch Lite.

Come anticipato poco sopra, la talent competition di Realme durerà fino al 30 aprile 2021. Per saperne di più e per dare un'occhiata al regolamento dell'iniziativa, eccovi la pagina dedicata. Prima di lasciarvi, vi segnaliamo anche la nostra recensione di Realme 8 Pro!

