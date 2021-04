Realme 8 Pro si aggiorna con le patch di aprile ed altre novità

Dopo il debutto di alcuni giorni fa, finalmente il nuovo Realme 8 Pro è disponibile all'acquisto per tutti (lo trovate qui) e nemmeno il tempo di mettere piede fuori dalla scatola che ecco arrivare un aggiornamento software, con le ultime patch di sicurezza di aprile 2021 insieme ad altre novità.

Realme 8 Pro: tutte le novità del nuovo aggiornamento

Oltre a puntare alla sicurezza con le nuove patch di Android, l'update di Realme 8 Pro va anche a migliorare ed ottimizzare altri aspetti del dispositivo. Il firmware aggiunge la modalità Hyper Motion Slo-Mo alla fotocamera posteriore e aggiorna lo stile del watermark. Ulteriori novità ottimizzano il funzionamento della fotocamera posteriore, intervenendo su eventuali alterazioni dei colori e sull'effetto flicker durante lo scatto in alcuni scenari.

In termini di sistema, sono stati risolti eventuali difficoltà relative allo scorrimento verso il basso per espandere la barra di stato all'accensione e relative alla richiesta di ripristino non riuscita nella barra delle notifiche.

L'aggiornamento richiede un download di circa 330 MB e dovrebbe raggiungere tutte le unità nell'arco di una o due settimane, come confermato dalla stessa compagnia. Ricordiamo che questo è il primo aggiornamento post lancio, mentre prima del debutto Realme 8 Pro aveva ricevuto un update per introdurre le funzioni Starry Mode e Starry Timelapse.

