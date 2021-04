Dopo il debutto dei modelli X3 Pro ed F3, sembra che la compagnia asiatica partner di Xiaomi non abbia intenzione di fermarsi. Nuove indiscrezioni ci parlano del futuro POCO M3 Pro, dispositivo che promette caratteristiche interessante e che noi occidentali potremmo aver già conosciuto in un'altra veste. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e le indiscrezioni su specifiche e caratteristiche del prossimo mid-range del brand.

POCO M3 Pro: tutto quello che sappiamo

Design e display

Partiamo subito con il primo avvistamento: POCO M3 Pro sarebbe comparso in alcuni database con la sigla M2103K19PG e dovrebbe debuttare per il mercato Global (in India e in altri paesi). Proprio il numero di modello ricorda incredibilmente quello di un altro smartphone di Xiaomi, ossia il dispositivo M2103K19G, il nostro Redmi Note 10 5G.

Di conseguenza si fa strada l'ipotesi del rebrand: in questo caso il prossimo M3 Pro potrebbe essere una nostra conoscenza ed è probabile che non arrivi in Italia. Volendo prendere per buona l'associazione, il dispositivo dovrebbe avere a bordo un pannello AMOLED da 6.5″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass 3.

Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato mentre la selfie camera da 8 MP sarebbe inclusa in un punch hole centrale.

Hardware e fotocamera

In termini di specifiche, POCO M3 Pro avrebbe dalla sua il chipset Dimensity 700 di MediaTek, una soluzione 5G da prezzo abbordabile. Per tutti i dettagli su scheda tecnica ed il comparto fotografico vi lasciamo con le specifiche complete qui sotto. Si tratta di quelle di Redmi Note 10 5G, di cui – ricordiamo – il device POCO dovrebbe essere un rebrand.

POCO M3 Pro – Scheda tecnica (presunta)

Display AMOLED da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con refresh rate a 90 Hz e protezione Gorilla Glass 3

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con refresh rate a e protezione Gorilla Glass 3 dimensioni di 161.81 x 75,34 x 8,92 mm per 190 g

processore octa-core MediaTek Dimensity 700 fino a 2.2 GHz

GPU ARM Mali-G57

4/6 GB di RAM LPDDR4x

di RAM LPDDR4x 64/128 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite microSD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite microSD lettore d'impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

tripla camera da 48+2+2 MP f/1.79-2.4-2.4 con macro, lenti 6P , autofocus PDAF

f/1.79-2.4-2.4 con macro, lenti 6P , autofocus PDAF selfie camera da 8 MP f/2.0

supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo, speaker stereo, sensore IR, Type-C, mini-jack cuffie, IP53, NFC

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 18W

con ricarica rapida 18W software MIUI 12 con Android 11

POCO M3 Pro: indiscrezioni su prezzo e data d'uscita

Il fatto che POCO M3 Pro sia stato certificato indica che il lancio è abbastanza vicino ma al momento non abbiamo né una data di presentazione né indiscrezioni in merito al prezzo. La stessa compagnia asiatica non ha ancora confermato l'esistenza del device, quindi è bene prendere tutte le notizie come semplici rumor.

