OPPO prepara lo smartphone di cui tutti hanno paura

È soltanto questione di tempo prima che gli smartphone portless diventino realtà e questo lo sa anche OPPO. Finora se n'è sentito parlare solamente in fase embrionale, ma è praticamente certo che i produttori ci stiano già lavorando. Il primo passo l'abbiamo già visto anni fa, con la sparizione dell'ormai compianto ingresso mini-jack dalla totalità dei top di gamma. Altri step li abbiamo già visti qua e là con alcuni smartphone, come nel caso di Xiaomi e Huawei e le loro alternative alle classiche capsule auricolari e ai tasti fisici.

Lo smartphone “senza fori” è in fase di preparazione anche da parte di OPPO

Vivo APEX 2020

Rimanendo in casa BBK Electronics, è stata proprio la “cugina” vivo ha compiere il primo passo pubblicamente, stupendo tutti con il suo APEX 2020. Un concept phone che abbracciava tutti i capisaldi di uno smartphone portless: niente tasti fisici, niente porta USB, speaker nascosto dietro allo schermo e ovviamente selfie camera sotto allo schermo. Ed anche questo è step evolutivo che si appresta a divenire realtà e a cui la stessa OPPO sta attivamente lavorando. Un altro esempio di smartphone proiettato nel futuro è Meizu Zero, seppur sia stato un progetto a dir poco fallimentare.

Tornando a parlare di OPPO, secondo le parole del leaker Digital Chat Station sarà quello lo smartphone dotato di fotocamera sotto allo schermo. Potremmo considerarlo l'erede spirituale di vivo APEX 2020, dato che sembra volerne reincarnare le specifiche cardine. Tuttavia, il leaker ci tiene a specificare che lo smartphone OPPO non rispetterà al 100% tutti gli elementi necessari per definirsi veramente “senza fori”. Sarà sempre presente la porta USB per la ricarica cablata ed il trasferimento dati, sarà “nascosta“.

Un altro dettaglio intrigante riguarda l'utilizzo dell'elettrocromia per nascondere le fotocamere, nello stesso stile adottato da OnePlus Concept One. Un elemento che lo renderà ancora più “stealth” e privo di distrazioni visive, per quanto i compromessi sono sotto gli occhi di tutti. Sarà sicuramente una novità polarizzante, per quanto ipotizziamo che quello di OPPO non sarà un prodotto pensato per un'ampia commercializzazione.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu