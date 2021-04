OPPO diventa il 4° produttore di smartphone e continua a crescere in Europa

Oggi è un giorno perfetto per tirare le somme dei risultati raggiunti nel corso del primo trimestre del 2021. Dopo aver visto Xiaomi, ora tocca alla rivale OPPO snocciolare qualche dato: ancora una volta la compagnia cinese ha raggiunto traguardi di tutto rispetto, come dimostrato da questo report.

OPPO al 4° posto nella classifica dei maggiori produttori di smartphone in Europa

Secondo una ricerca di mercato condotta da Counterpoint Research, OPPO, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, ha raggiunto una crescita del 94% anno su anno in Europa durante il primo trimestre del 2021. Raddoppiando la sua quota di vendite in un anno, l'azienda si colloca come il quarto più grande produttore di smartphone in Europa.

“Il lancio della nuova serie OPPO Find X3 ha ottenuto un grande successo e una risposta estremamente positiva dai nostri clienti, due elementi che hanno portato un significativo aumento della domanda verso i nostri nuovi dispositivi. Rispetto alla serie OPPO Find X2 dello scorso anno, le prevendite sono aumentate di oltre il 400% anno su anno”, commenta Maggie Xue, President of OPPO Western Europe.

Essendo un'azienda incentrata fortemente sul consumatore, OPPO mette i propri clienti al centro di tutte le decisioni: questo valore, fondamentale per il brand, ha alimentato la passione e l’impegno nel fornire sempre di più l'eccellenza in ogni iterazione dei prodotti, diventando uno dei produttori leader al mondo. Grazie alle ulteriori innovazioni e ai lanci di nuovi prodotti in arrivo nel 2021, OPPO continuerà a impegnarsi per portare avanti le migliori esperienze di prodotto dedicate ai clienti di tutta Europa.

