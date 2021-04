Se guardiamo ai prodotti audio e video di OPPO, sappiamo bene si piazzino spesso in fasce di qualità e di prezzo piuttosto alte, ma storicamente è sempre stato così. Ma OPPO pare voglia guardare anche a fasce di prezzo più basse ed è in procinto di lanciare la serie di smart TV chiamata K9, con specifiche entry-level.

Aggiornamento 26/04: OPPO ha appena annunciato nome e alcune specifiche delle sue nuove smart TV. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

OPPO K9 TV: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche

A rivelare per primo l'arrivo di una serie di smart TV dal prezzo più contenuto della “Green Factory” è il leaker di Weibo Tomatoya, che parla di come questo nuovo elettrodomestico abbia sì un pannello intelligente, ma non come le sorelle maggiori R1 ed S1. E a ben vedere la nuova serie OPPO K9 TV arriverà sul mercato con 3 diagonali di display, cioè 43″, 55″ e 65″, con un frame piuttosto sottile.

Ma quello che sembra essere interessante è senza dubbio la certificazione HDR10+, l'ampia gamma di colori DCI-P3 del 93% e ben 1 miliardo di colori con standard ΔE<2. Si parla anche di interattività e non possiamo che aspettarci quindi una ColorOS TV di buon livello.

Prezzo e data di uscita

Ma quando arriverà la nuova serie di smart TV OPPO K9? Così come lo smartphone che porta lo stesso nome, esse verranno presentate il 6 maggio 2021 e si prospetta un prezzo davvero molto competitivo. Infatti, la stessa OPPO ha annunciato un bundle con smartphone e smart TV a partire da circa 382€ (2.999 yuan), quindi è facile che l'elettrodomestico da 43” possa partire da una situazione intorno ai 150-200€. Capiremo tutto alla data X.

