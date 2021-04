Il 2020 ha visto il lancio di due modelli della serie K, ossia K7 5G e K7x. Anche quest'anno la famiglia di dispositivi si arricchirà di nuove aggiunte, a cominciare da OPPO K9 5G, già confermato dalla stessa compagnia cinese sul sito ufficiale ed i canali social: andiamo a scoprire tutte le indiscrezioni sul dispositivo, tra scheda tecnica, prezzo e uscita in patria.

Aggiornamento 22/04: OPPO ha annunciato quale sarà il chipset che muoverà il nuovo K9 oltre al sistema di raffreddamento. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Hardware”.

OPPO K9 5G: tutto quello che sappiamo sul nuovo mid-range

Design e display

In termini di design OPPO K9 5G cambia le cose rispetto al predecessore: il notch a goccia cede il posto ad un punch hole posizionato in altro a sinistra. Sul retro, al posto di una Quad Camera troviamo un triplo modulo; manca all'appello un lettore d'impronte, dettaglio che lascia pensare ad un pannello AMOLED con sensore ID integrato (proprio come nel caso di K7).

Hardware

Al momento il dispositivo è apparso sul sito ufficiale e su Weibo, da cui apprendiamo quale chipset lo muoverà. Infatti, su OPPO K9 sarà presente lo Snapdragon 768G, una versione overclockata a 2.8 Ghz del mid-top range 2020 765G, che sarà quindi dotato della GPU Adreno 620. Ciò che però può essere interessante di questo smartphone è sicuramente il sistema di dissipazione, che si avvarrà di una tecnologia di raffreddamento a liquido.

Quanto alla batteria, il brand conferma che sarà da 4.300 mAh ed il supporto alla ricarica rapida è da 65W, in grado di caricare lo smartphone al 100% in 35 minuti. Il comparto fotografico si affida ad un triplo modulo, con un sensore principale da 64 MP.

Non sono presenti indiscrezioni in merito alla scheda tecnica ma non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

OPPO K9 5G: prezzo e data d'uscita

La data di uscita di OPPO K9 5G è fissata per il 6 maggio in Cina; durante l'evento dovrebbero debuttare anche le cuffie Enco Buds, ma per ora è bene prendere quest'ultimo dettaglio come un semplice rumor. In merito al prezzo, il predecessore è stato lanciato a meno di 250€ al cambio, quindi è lecito aspettarci una cifra simile.

