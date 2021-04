Scarica le suonerie OPPO di Hans Zimmer | Download

Che cos'hanno in comune OPPO Find X3 Pro e Hans Zimmer? Apparentemente nulla, dato che stiamo parlando di uno smartphone e del più celebre compositore sulla faccia della Terra. Ma forse non sapete che, in occasione del lancio del suo nuovo top di gamma, OPPO ha collaborato con Hans per la realizzazione di suonerie da pre-installare sullo smartphone. È una delle features integrate sulla ColorOS 11.2 che troviamo a bordo di Find X3 Pro. E qualcuno ha ben pensato di prenderle e renderle disponibili in download per tutti, anche chi non possiede uno smartphone OPPO.

OPPO Find X3 Pro e Hans Zimmer: disponibili le suonerie nate del celebre compositore

Se pensate di non conoscere Hans Zimmer, beh, sono pressoché certo che non sia vero. Anche se non lo conosceste di nome, è pressoché certo che abbiate sentito almeno una volta una sua composizione. Le sue colonne sonore sono a dir poco storiche: volete qualche titolo di film a cui ha collaborato? Inception, Interstellar, Dunkirk, la trilogia di Batman di Nolan, Il Gladiatore, Pirati dei Caraibi, 12 Anni Schiavo, Pearl Harbor, Black Hawk Dawn, Transformers, Sherlock Holmes, Angeli e Demoni, Codice da Vinci, L'Ultimo Samurai, Hannibal, Il Re Leone, Kung Fu Panda, Madagascar, i Simpson. E questi soltanto per citare i film più celebri e più recenti, ma la lista è ben più estesa.

Insomma, se OPPO ha deciso di collaborare con Hans Zimmer è anche per l'importanza del suo nome all'interno dell'ambito musicale. I ragazzi di The Verge hanno ricevuto dai PR di OPPO i files audio relativi alle suonerie presenti su OPPO Find X3 Pro. Si tratta di quattro tracce, molto ben fatte: una per le chiamate, una per la sveglia e due per le notifiche, adesso disponibili al download per chiunque abbia uno smartphone. Potete scaricarle dall'archivio qua sotto ed impostarle come meglio preferite.

Scarica le suonerie di Hans Zimmer e OPPO

