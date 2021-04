Di recente siamo stati alle prese con le cuffie Enco X, una soluzione di tutto rispetto e dalla qualità invidiabile (qui trovate la nostra recensione); nel frattempo la casa cinese ha lanciato anche il modello Enco Air in Italia e di certo non sembra intenzionata a fermarsi per quanto riguarda il settore degli auricolari. Infatti, in queste ore sono emersi alcuni dettagli in merito alle OPPO Enco Buds, quelle che dovrebbero essere le prossime cuffie TWS: andiamo a scoprirne tutte le caratteristiche!

OPPO Enco Buds: tutto quello che sappiamo sulle nuove TWS

Design e caratteristiche

Le cuffie TWS sono state protagoniste di un leak di Evan Blass, insider decisamente affidabile, ma l'articolo principale – al momento – non risulta disponibile. Comunque i render delle OPPO Enco Buds sono stati raccolti e condivisi, insieme ai primi dettagli. Come si evince osservando il design, i nuovi auricolari si presentano come successore delle Enco W11: abbiamo quindi un corpo senza stelo, con un look essenziale e dimensioni contenute. Sia le cuffie che la custodia di ricarica presentano una sobria colorazione bianca.

Gli auricolari presentano la connettività Bluetooth 5.2 mentre sulla parte frontale del case troviamo un indicatore LED per la ricarica. Per ora non sono trapelati altri dettagli sulle caratteristiche.

OPPO Enco Buds: indiscrezioni su prezzo e data d'uscita

Le OPPO Enco Buds, secondo i leak, dovrebbero essere lanciate entro la fine del mese di aprile, in vari mercati. Non è dato di sapere se sia compreso anche quello europeo (e italiano), quindi restiamo in attesa di novità. Non ci sono indiscrezioni sul prezzo: comunque il modello Enco W11 è stato lanciato da noi a 39.9€ quindi è lecito aspettarsi una cifra simile o di poco superiore (a meno che non ci siano tante migliorie non ancora svelate, che potrebbero far lievitare il prezzo).

