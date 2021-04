OPPO Enco Air ufficiali in Italia: le nuove TWS tutte autonomia e stile

Dopo averci deliziati con il modello Enco X – protagonista anche della nostra recensione – OPPO torna a lanciare in Italia un nuovo paio di auricolari wireless che puntano ad offrire un suono di tutto rispetto. Andiamo a scoprire tutti i dettagli delle nuova cuffie TWS OPPO Enco Air tra caratteristiche, prezzo e disponibilità in Italia.

OPPO Enco Air ufficiali in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

A differenza delle già citate Enco X, le nuove OPPO Enco Air virano su un design più sobrio ed un indossabilità semi in-ear; i nuovi auricolari TWS sono dotati di un look minimale ed efficace, con corpo e custodia (traslucida) nelle colorazioni White e Black. Non manca la cancellazione intelligente del rumore in chiamata, supportata dall'AI e dall'Advanced Audio Coding.

Autonomia e funzioni





I nuovi auricolari, progettati con la solita cura e l'attenzione ai dettagli tipica di OPPO, possiedono una qualità del suono in HD e un comfort di lunga durata, con un'autonomia d'ascolto di 24 ore (grazie alla batteria da 440 mAh). OPPO Enco Air possono essere controllate con delle semplici gesture per interrompere lo streaming della musica, per rispondere alle chiamate in arrivo o attivare l'assistente vocale. Le nuove cuffie del brand cinese sono dotate di un Dual Mic con funzionalità AI per la cancellazione intelligente del rumore in chiamata.

Il microfono situato sopra l'asticella degli auricolari raccoglie il rumore ambientale mentre quello posto al di sotto si occupa della raccolta della voce: così, i due microfoni lavorano insieme per raccogliere voci precise, rendendole più accurate e naturali, e simultaneamente elaborano il rumore ambientale per un suono più chiaro. Simulando il sistema uditivo binaurale umano, OPPO Enco Air traccia in modo intelligente la voce umana e la separa dal rumore di fondo in tempo reale.

Completano il quadro la ricarica rapida (in 10 minuti è possibile beneficiare di 8 ore di ascolto), la connettività Bluetooth 5.2 ed il supporto all'app HeyMelody del brand .

OPPO Enco Air ufficiali in Italia: prezzo e disponibilità

Il prezzo delle nuove cuffie TWS OPPO Enco Air è di 99.90€. Gli auricolari debutteranno in Italia su Amazon e nei migliori negozi di elettronica, nelle colorazioni Black e White, nel corso delle prossime settimane. Non appena disponibili provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu