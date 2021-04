OPPO potrebbe puntare anche sugli accessori da gaming

In occasione del lancio di Reno Ace, OPPO presentò anche il suo controller per il gaming mobile C1, una soluzione che trasforma lo smartphone dandogli un look da Nintendo Switch (lo vedete in copertina). A distanza di oltre un anno dal debutto spunta un documento che ci mostra anche una seconda versione del dispositivo, che forse potrebbe vedere la luce nel corso dei prossimi mesi.

OPPO brevetta un nuovo controller per il gaming da smartphone

Il brevetto dedicato al nuovo controller per smartphone di OPPO è stato depositato il 9 settembre 2019 mentre l'approvazione è arrivata solamente nel mese di marzo 2021, con la sigla CN112451961A. Il documento in questione mostra anche alcuni bozzetti del dispositivo, mostrandoci un controller per il gaming mobile dall'aspetto abbastanza classico e di certo meno particolare rispetto al già citato modello C1. Si tratta di un joypad dal look solito, con un sostegno per il telefono nella parte superiore. Quest'ultimo lascia scoperta sia la porta di ricarica che l'eventuale ingresso mini-jack dello smartphone.

Ovviamente il fatto che questo controller sia protagonista di un brevetto non significa necessariamente che OPPO sia intenzionata a produrlo. Comunque l'interesse della casa cinese per gli accessori dedicati al mobile gaming è palese e resta solo da vedere se si trasformerà in realtà.

