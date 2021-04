OnePlus prepara una webcam per le videochiamate da salotto

Non solo smartphone: le velleità di OnePlus si stanno espandendo all'intero scibile del mercato tecnologico. Dopo essersi fatta strada nel mondo della telefonia, la compagnia di Pete Lau continua la sua opera di espansione dell'ecosistema. In questi giorni sta facendo parlare di sé OnePlus Watch, ma l'azienda sta già pensando al suo prossimo passo, questa volta con un prodotto più atipico. Sto parlando di una webcam, un prodotto solitamente pensato in abbinamento al PC ma che questa volta vorrà spostarsi dallo studio al salotto.

La webcam di OnePlus ci aiuterà a stare vicini ai nostri cari durante la pandemia

Sono quasi due anni che l'azienda gravita nel mercato delle smart TV, seppur con disponibilità limitata. Ad oggi, infatti, le TV OnePlus contano già diversi modelli ma vengono vendute esclusivamente in India. Il motivo è presto detto: in Asia è più facile “sperimentare”, potendo contare su una politica dei prezzi più favorevole. Allo stesso tempo, l'India è anche uno dei paesi più profittevoli per l'azienda, al contrario di una Cina dove le quote di mercato sono bassine.

Nonostante la disponibilità geografica limitata, OnePlus sta continuando ad esplorare questo segmento di mercato, approfondendolo anche sotto altri fronti. Ed infatti starebbe pianificando per il mese di maggio il lancio di questa webcam plug-n-play, quindi utilizzabile con qualsiasi schermo dotato di collegamento USB. Le specifiche comparse in rete ci parlano della presenza di porta USB Type-C, così come di microfono e di un otturatore fisico per coprire o scoprire la fotocamera e preservare la privacy.

Il piano di OnePlus sarebbe quello di includerla con l'acquisto di alcune delle sue smart TV, dando così modo agli utenti di gestire le videochiamate anche dal proprio salotto. Purtroppo questi tempi di pandemia ci costringono ancora nelle nostre mura domestiche, ma almeno prodotti come questi ci aiutano a farci sentire più vicini parenti ed amici.

