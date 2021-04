Uno degli aspetti più curati da OnePlus, forse il segreto del successo, è quello della sua Community. All'appello mancava però l'app per un OnePlus Store (in Beta), che finalmente è iniziata a comparire anche in Europa e di cui vi spieghiamo cos'è e come scaricare.

OnePlus Store: che cos'è e come scaricare l'app per Android (Beta)

Prima di capire come scaricare l'app, bisogna spiegare cos'è OnePlus Store. Così come negli Stati Uniti ed in Canada, è l'applicazione pensata allo store online del brand, dove acquistare prodotti come gli ultimi OnePlus 9 e 9 Pro ed i vari accessori. Questa nuova iniziativa software del marchio si distacca dall'attuale OnePlus Community, che invece raccoglie praticamente tutto l'universo della compagnia cinese, mentre qui potete ricevere anche Assistenza Tecnica dedicata, oltre a varie news.

Ma passiamo a come effettuare il download di questa applicazione. Anzitutto annunciamo che non è ancora disponibile su Google Play Store, questo perché si tratta di una Beta in fase di test ed è questo l'obiettivo iniziare di OnePlus, che l'ha rilasciata come APK di terze parti. Quindi, per scaricare l'app, bisogna cliccare sul link che trovate qui sotto e poi seguire la procedura standard per l'installazione di applicazioni da fonti esterne.

Una volta che il download è completo, man mano che la utilizzate OnePlus vi chiede (non obbligatoriamente) di fornire un feedback al fine di capire cosa funziona al massimo e cosa va rivisto. Ci sono anche alcune interessanti iniziative in merito, per tutti i dettagli vi rimandiamo al link in fonte, così da capire come muoversi dopo il download.

OnePlus Store (Beta) | Download (APK)

