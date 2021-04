OnePlus Nord N10 si aggiorna alla OxygenOS 10.5.11/12: tutte le novità

È in corso il rilascio del nuovo aggiornamento software alla OxygenOS 10.5.11/12 a bordo di OnePlus Nord N10 5G. Niente da fare, quindi, per la OxygenOS 11 su base Android 11, che ancora sta faticando ad arrivare sui modelli previsti. Ma a parte ciò, lo smartphone sta continuando a ricevere gli aggiornamenti abituali per mantenere attivo il supporto software da parte della compagnia.

La OxygenOS 10.5.11/12 aggiorna OnePlus Nord N10

L'aggiornamento per OnePlus Nord N10 5G si divide in due branche: OxygenOS 10.5.11 per l'Europa, 10.5.12 per il mercato Global. Cambiano i numeri ma non la sostanza, dato che le novità delle due build sono le medesime. Consultando il changelog, scopriamo che l'update mira ad ottimizzare l'esperienza generale, in particolar modo autonomia, sicurezza, connettività e stabilità di sistema. Ecco il changelog completo:

Sistema Migliorati i consumi energetici di sistema Risolti problemi noti e migliorata la stabilità di sistema Aggiornate le patch di sicurezza Android a marzo 2021

Connettività Migliorate le prestazioni e la stabilità del trasferimento Wi-Fi Migliorata la stabilità di comunicazione della rete 5G



Si tratta di un aggiornamento incrementale, perciò verrà rilasciato via via a tutti i possessori di OnePlus Nord N10 5G. Se non aveste ancora ricevuto la notifica di roll-out della OxygenOS 10.5.11/12, successivamente potreste trovare la build in download nel nostro articolo dedicato.

