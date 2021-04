Nel mentre ci si interroga sulle novità del futuro Nord N1 5G, potrebbe cogliere di sorpresa l'annuncio ufficiale che vede protagonista OnePlus Nord LE. E no, non mi sono sbagliato a scrivere e non mi riferisco a OnePlus Nord SE, che sappiamo per certo essere stato scartato. Ma i due smartphone sono comunque ricollegabili fra di loro, dato che anche in questo caso siamo dinnanzi ad una variante limitata della serie Nord. E dire “limitata” è voler usare un eufemismo, visto che sarà uno smartphone praticamente impossibile da avere. E non per il prezzo, ma per la sua scarsissima disponibilità.

OnePlus Nord LE è stato presentato ufficialmente e sarà limitatissi(missi)mo

Apparentemente OnePlus Nord LE non differisce in alcun modo dal modello standard. La sua scheda tecnica è quindi composta sempre da uno schermo Fluid AMOLED da 6,44″ FHD+ a 90 Hz, uno Snapdragon 765G, una batteria da 4.115 mAh a 30W ed una quad camera da 48+8+5+2 MP. Anche scavando fra le specifiche secondarie non troviamo alcuna differenza tecnica. Ma cosa cambia, quindi? Beh, prima di tutto la colorazione, avendo adottato un gradiente arancio/verde che attraversa la scocca in senso verticale.

L'altra differenza, quella più sostanziale, la ritroviamo nel suo nome: “LE” non sta per “Limited Edition”, bensì per “Literally Only One Edition“. OnePlus Nord LE non sarà in vendita come accade normalmente, bensì la sua unica copia sarà ottenibile esclusivamente partecipando al giveaway indetto dalla società. Se voleste prendervi parte, trovate tutti i requisiti nel thread ufficiale.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu