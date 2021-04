OnePlus 9 piace: l’azienda cresce del 388% in Europa

Nonostante i segnali di crisi dello scorso anno (con una sfilza di licenziamenti da parte della compagnia), il 2020 è stato un anno positivo per l'azienda cinese. Il motivo è presto detto: i nuovi modelli della gamma Nord hanno riscosso un certo successo, anche se in modo discordante. Eppure le previsioni per il 2021 sarebbero rosee per OnePlus in Europa, almeno secondo quanto emerso in un'intervista con Tuomas Lampén, Head of Strategy per il nostro continente.

OnePlus 9 e 9 Pro hanno contribuito al successo del brand in Europa: ecco i dettagli

L'arrivo di OnePlus Nord è stato accolto in modo alquanto discordante in Europa (diventando un campione di vendite nei paesi del nord). Ma a questo giro la compagnia cinese ha convinto tutti grazie al debutto della nuova serie 9, accolta positivamente dagli appassionati. Oneplus ha registrato un ottimo inizio d'anno in Europa, con una sostanziale crescita del 388% nelle vendite e del 286% nei ricavi nel Q1 del 2021, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Questa crescita è stata largamente supportata dalle performance degli smartphone top di gamma del brand, che hanno contribuito per il 65% al ricavato generale, inclusa l'ultimissima serie OnePlus 9. In Francia ed in Spagna, il modello 9 Pro ha registrato risultati eccezionali, risultando lo smartphone più venduto su Amazon nel suo primo giorno di vendite. L'Europa del Nord è risultata la regione più performante, contribuendo per oltre il 30%. Tra i paesi europei, i tre mercati più performanti (presi singolarmente) sono stati Regno Unito, Germania e Finlandia.

Tuomas Lampen, Head of Strategy di OnePlus Europe, ha affermato: “Siamo partiti straordinariamente bene in Europa in questo 2021, grazie all'eccezionale performance dei nostri flagship, ad una community in espansione in Europa, ai continui investimenti in mercati chiave come Nord Europa e all'attenzione crescente che stiamo dando a nuovi mercati come l'Europa dell'Est per lo sviluppo sostenibile. Nel futuro, continueremo a lavorare per portare una più ampia offerta di prodotti 5G, collaborando con le nostre community e facendo di OnePlus un nome sempre più autorevole in ambito di smartphone che possano offrire prestazioni affidabili e di alta qualità a tutte le fasce di prezzo”.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu