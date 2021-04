offerte fuori tutto homecleaner

Le offerte di primavera di HomeCleaner continuano fino al prossimo 20 aprile con l'iniziativa Fuori Tutto: se non siete riusciti ad usufruire della promozione pasquale, niente paura. Lo store ha dato il via ad una nuova campagna, ancora una volta con tanti sconti su robot aspirapolvere e accessori per la casa, ma anche tapis roulant (per chi mira a mettersi in forma per l'estate).

HomeCleaner lancia la promo Fuori Tutto con offerte su robot aspirapolvere, tapis roulant e non solo

Come anticipato in apertura, le offerte Fuori Tutto di HomeCleaner dureranno fino al 20 aprile, con sconti anche fino al 50% su tanti prodotti dedicati alla domotica e alla pulizia. Per gli utenti che puntano a mettersi in forma per la bella stagione, lo store mette a disposizione tutta una serie di sconti su vari tapis roulant, come nel caso di Xiaomi WalkingPad A1 Pro a 359€ e di Kingsmith Treadmill K12 a 389€. Inoltre potete usare il codice sconto SPORT10 per risparmiare 10€ su tutti i prodotti per il fitness.

Ovviamente lo store nasce come piattaforma dedicata alla pulizia e non potevano mancare offerte sui robot aspirapolvere, come nel caso dei modelli Viomi V3 e SE, rispettivamente a 349€ e 259€. Le offerte sui robottini non finiscono qui mentre per risparmiare ancora non dimenticate di utilizzare il codice sconto FUORI10 (del valore di 10€).

Vi segnaliamo anche il purificatore sempreverde Mi Air Pro e la scopa elettrica potente, leggera ed ergonomica Viomi A9. Comunque, per tutti i dettagli della promo e per scoprire tutti i prodotti in offerta date un'occhiata alla pagina dedicata.

CLICCA QUI PER LA PAGINA PRINCIPALE DELLA PROMO

Per quanto riguarda i vantaggi degli acquisti da HomeCleaner, lo store offre spedizioni rapide in 24/48 ore (gratuite sopra i 100€), 24 mesi di garanzia e assistenza a 360° (tramite mail, WhatsApp e Facebook), in italiano. Inoltre potrete risparmiare ulteriormente grazie al codice sconto GIZCHINA5, del valore di 5€.

Articolo sponsorizzato.

