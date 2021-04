Sempre più brand specializzati immettono sul mercato spazzolini elettrici con funzioni intelligenti. E tra questi ce n'è uno che sta provando a distinguersi ed è Oclean, che ha lanciato in queste ore il nuovo spazzolino elettrico sonico smart X Pro Elite, che si avvale di tante ottime funzioni ed un prezzo molto competitivo.

Oclean X Pro Elite: caratteristiche del nuovo spazzolino elettrico e dove comprare

Quali sono le caratteristiche del nuovo Oclean X Pro Elite? Dallo stile molto elegante, grazie alla colorazione Sandstone, si tiene molto bene in mano grazie alle sue finiture simil-sabbiate. Ma non solo estetica, ma anche efficienza grazie alle svariate funzioni. Ma quali sono le funzioni dello spazzolino elettrico smart di Oclean?

Anzitutto è molto silenzioso, grazie alla tecnologia WhisperClean 2.0, che assicura una sessione di spazzolatura dei denti con rumore ridotto sotto i 45 dB, questo perché permette di ottenere la stessa azione di pulizia senza muovere la testina. E proprio la testina di avvale di setole di qualità DuPont Diamond, che riescono ad entrare tra i denti pulendoli del 15% in più rispetto alle setole standard.

E l'azione di pulizia è anche molto veloce, dato che il motore brushless raggiunge fino ai 42.000 rpm, in modo da riuscire a pulire i denti meglio del 300%. Ma non solo pure specifiche tecniche, visto che Oclean X Pro Elite si avvale di un'ottimizzazione di grande livello, a partire dalla funzione di auto-risveglio, che lo attiva appena lo si afferra. Inoltre, è resistente all'acqua con certificazione IPX7. In più si può riporlo tranquillamente sulla sua base magnetica.

Ma quali sono le funzioni smart di Oclean X Pro Elite? Il tutto parte dal display LCD centrale, dove si possono regolare i vari parametri, ma anche individuare fino a 8 zone cieche tra i denti mentre li si lava. In più, può essere tutto regolato dalla comodissima applicazione personalizzata, da cui si può implementare un piano di pulizia dedicato alla struttura dentale dell'utente. Infine, potete ricaricare lo spazzolino sonico tramite ricarica wireless con tecnologia Qi.

Dove comprare il nuovo spazzolino Oclean?

Il nuovo spazzolino elettrico smart Oclean X Pro Elite è disponibile da oggi, 6 aprile 2021, sullo store di eBay. Ma quanto costa il nuovo Oclean? Il prezzo di lancio è di 59.99€ fino al 22 aprile 2021, ma grazie al Coupon dedicato potete ottenerlo in offerta al prezzo di 50.99€ con 2 testine in omaggio. Ma come ottenere questo sconto? Vi basterà mettere il prodotto nel carrello e applicare il codice che trovate nel Box sotto al checkout.

Articolo sponsorizzato.

