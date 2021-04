Oclean X Pro Elite: silenzioso, intelligente e potente, ecco perché

Quando ci affidiamo ad uno spazzolino elettrico per la nostra igiene dentale, abbiamo un concreto miglioramento della nostra pulizia dei denti. Questo però non implica che una maggiore potenza possa bastare, se non si guarda all'esperienza generale. Ed è a ciò a cui ha pensato Oclean lanciando il suo spazzolino elettrico smart X Pro Elite, che si concentra proprio su tutti gli aspetti della pulizia al fine di ottenere un vero upgrade del sistema di pulizia, ecco perché.

Oclean X Pro Elite: ecco come migliora l'esperienza d'uso generale

Come abbiamo potuto constatare precedentemente, il nuovo X Pro Elite è dotato di tutta una serie di tecnologie che lo rendono uno dei più avanzati spazzolini elettrici sul mercato. Ad esempio, il motore brushless a levitazione magnetica riesce a raggiungere i 42.000 rpm, così da ottenere una maggiore potenza mentre ci si lava i denti. Oltre a ciò, il sistema “Maglev 2.0 Wide Swing Cleaning” permette di ottenere una spazzolatura confortevole ma molto precisa al fine di rimuovere la placca, migliorando tutta la struttura dentale.

Ma questa potenza non è affatto rumorosa, questo perché al motore va aggiunta la tecnologia di riduzione del rumore “Whisperclean 2.0“, che è stata anche certificata Quiet Mark dalla associazione per il controllo del rumore britannica. Ma come agisce questa tecnologia? Grazie all'algoritmo di soppressione, si riesce ad ottenere una pulizia che però non supera i 45 dB, a differenza degli standard da 65 dB di altri competitor.

Intelligente, potente, silenzioso ma anche con una grande autonomia, essendo anche il primo spazzolino elettrico con ricarica rapida wireless. Con una sola carica da circa 3.5 ore, la batteria si spinge ad oltre un mese di autonomia (circa 35 giorni), riducendo i rischi se lo dovessimo ricaricare in bagno. Comparato ad altri prodotti che richiedono 8-10 ore di ricarica per poi durare solo 15 giorni. Insomma, con X Pro Elite i vantaggi Oclean sono davvero tanti.

Dove comprare il nuovo spazzolino Oclean?

Il nuovo spazzolino elettrico smart Oclean X Pro Elite è disponibile da oggi, 6 aprile 2021, sullo store di eBay. Ma quanto costa il nuovo Oclean? Il prezzo di lancio è di 59.99€ fino al 22 aprile 2021, ma grazie al Coupon dedicato potete ottenerlo in offerta al prezzo di 50.99€ con 2 testine in omaggio. Ma come ottenere questo sconto? Vi basterà mettere il prodotto nel carrello e applicare il codice che trovate nel Box sotto al checkout.

Articolo Sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu