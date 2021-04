Mentre gli occhi degli appassionati di gaming mobile sono tutti rivolti al cugino Red Magic 6, inizia già a venire fuori qualche dettaglio in merito a Nubia Z, conosciuto anche come Z30: andiamo a scoprire le prime indiscrezioni in merito a design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo flagship della casa di Ni Fei.

Aggiornamento 28/04: il flagship si mostra in dei presunti render. Trovate tutti i dettagli nella sezione qui sotto dedicata a “Design e display”.

Nubia Z o Z30: tutto quello che sappiamo sul nuovo top

Design e display

Il precedente Z20 ha lasciato tutti di stucco per il suo Second Display, ma sembra che l'azienda cinese abbia mandato in pensione questo form factor, puntando ad un top di gamma più classico (seppur non privo di novità). Ovviamente le immagini render dedicate a Nubia Z o Z30 sono da prendere come semplici rumor e nulla più, almeno fino all'arrivo di leak più affidabili o di notizie ufficiali. Volendo prendere per buono il tutto, il prossimo flagship dovrebbe avere dalla sua un ampio display con bordi curvi, privo di notch e fori. Insomma, sembra che il dispositivo sia dotato di una fotocamera sotto il display: che si tratti della nuova generazione di ZTE, con tanto di riconoscimento facciale 3D?

Il retro presenta invece una quad camera con un teleobiettivo dotato di zoom 100X (digitale). L'interno dispositivo presenta delle curvature 3D, in grado di restituire un aspetto premium ed elegante.

Hardware

Se del design non si conosce praticamente nulla in merito a Nubia Z (a parte i presunti render di cui sopra, da prendere con le dovute precauzioni) sappiamo per certo che il nuovo top gamma del brand sarà dotato del chipset Snapdragon 888 con tutto quello che ne concerne, quindi anche la GPU Adreno 660 e l'architettura Kryo 680. Per il resto, potremmo trovare il supporto alla ricarica rapida da 66W o quella da 120W entrambe viste a bordo di Red Magic 6 e del fratellone Pro.

Nubia Z o Z30: indiscrezioni su prezzo e data d'uscita

Altro dettaglio ancora avvolto nel mistero è il periodo d'uscita del prossimo Nubia Z, che potrebbe essere presentato nel Q2 2021 (quindi tra aprile e giugno) anche se al momento non vi sono né indizi né conferme. Per quanto riguarda il prezzo del presunto Nubia Z30 (o Z o addirittura Z21, si vocifera) potrebbe essere non troppo dissimile dal precedente Z20, arrivato in Italia giusto un anno fa a 499€.

