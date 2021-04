Nikita GCam è la Google Camera compatibile con tanti Xiaomi, OnePlus, OPPO e Realme

Quando si parla di smartphone e Google Camera, si apre un discorso più complesso di quanto si potrebbe pensare. Che si parli di Xiaomi, Redmi, OPPO, Realme o OnePlus, molte volte vi abbiamo parlato di come quest'app possa portare miglioramenti anche sostanziosi alla qualità dei vostri scatti. Basti vedere i risultati ottenuti, per esempio, su Redmi Note 9S, ma anche POCO F1 ed altri Redmi degli scorsi anni. Tuttavia, quello che alcuni spesso non considerano è che non basta installare un qualsiasi porting della GCam, essendo un'app creata in origine con i Google Pixel in mente.

Stai cercando la Google Camera più adatta al tuo smartphone? Prova Nikita GCam

Essendo originariamente concepita per la famiglia Google Pixel, è un'app realizzata sulla base di un hardware fotografico differente. Praticamente ogni smartphone Xiaomi ha sensori diversi, sia per quello principale che per quelli secondari, fra grandangolari, teleobiettivi, macro e così via. Proprio per questo è necessario il lavoro dei modder, che sviluppano porting della Google Camera proprio considerando questo aspetto. Uno degli esempi più recenti si chiama Nikita GCam, una delle opzioni che si prospettano migliori in circolazione.

Se avete già smanettato abbastanza con la Google Camera, potreste notare che fra coloro che hanno contribuito a realizzare la Nikita GCam ci sono nomi importanti nel settore. È basata sulla BSG e sulla Arnova8G2, due dei porting più diffusi ed apprezzati quando si parla di versioni della GCam rilasciate in rete. Ecco la lista dei modelli di smartphone per i quali è stata ottimizzata:

ASUS ROG Phone 3

LG G7

Motorola G7 Power, Moto 5 5G Plus, One Fusion+

Nokia 6.1, 8, 8.1

OnePlus 3, 3T, 5, 5T, 6, 6T, 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro, 8, 8 Pro, Nord

OPPO A53, Reno 10x Zoom

Realme 3 Pro, 5, 5i, 5 Pro, 6, 6i, C2, C3, C15, X, X2, X2 Pro

Samsung Galaxy A71, tutti i vari Galaxy S e Note con Snapdragon

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Mi Note 10, Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi MIX 2, Mi 8, Mi A3, Mi A2

POCO F1, X3 NFC, X2

Redmi Note 9, Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 8, Note 8 Pro

Se avete uno di questi smartphone, allora la Nikita GCam potrebbe fare proprio al caso vostro. Dai link seguenti potete scaricare il file APK da installare, ma anche e soprattutto i file di configurazione per ottimizzare la Google Camera in base al modello selezionato.

Scarica la Nikita GCam

Scarica i Config Files

