L'evoluzione della tecnologia dell'elettronica di consumo ha portato negli anni feature da top gamma anche in prodotti meno costosi. Un caso analogo è il nuovo Motorola Moto G20, che si distingue per alcune specifiche tecniche interessanti ad un prezzo competitivo.

Motorola Moto G20: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Il nuovo Moto G20 si affida ad un design affermato ma apprezzato in questa fascia di prezzo, con un bumper fotocamera posto in alto a sinistra come il trend attuale richiede. Passando alle specifiche, si parte da un display da 6.5″ LCD IPS con tecnologia Max Vision e risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) con un refresh rate a 90 Hz. Per l'hardware, la CPU scelta per muovere questo smartphone è l'Unisoc T700 da 1.8 GHz, con una GPU Mali-G52 850 MHz. Quanto alla memoria, sono presenti 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile fino ad 1 TB.

Guardando al lato fotocamera, uno dei punti di forza del Motorola Moto G20, abbiamo un sensore principale da 48 MP con Quad Pixel Technology f/1.7, ma anche altri 3 sensori da 8+2+2 MP con grandangolare (FoV 118°), macro e profondità. Per la selfie camera, in drop notch, abbiamo un sensore da 13 MP. Per la batteria, Core Feature di questo smartphone, abbiamo un modulo da 5.000 mAh, ricaricabile a 10W. Presenti poi Bluetooth 5.0, jack da 3.5 mm, NFC, Wi-Fi Dual Band, sensore di impronte posteriore, Android 11 praticamente stock con alcuni tool Motorola.

Motorola Moto G20 ufficiale in Italia – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Motorola Moto G20 arriva in Italia ed avrà una disponibilità nel nostro paese a partire da fine aprile 2021 nella configurazione 4/64 GB al prezzo di 169.90€ nella colorazione Breeze Blue.

