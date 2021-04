Ci vorrà ancora tempo prima di vedere all'azione la MIUI 12 Global in versione ufficiale e stabile. Ad oggi, la MIUI 12 Stabile si è diffusa sotto forma di Global ed EEA ma non per chiunque. Non tutti i modelli hanno ricevuto il fatidico aggiornamento, ma a questi si aggiungeranno altri modelli nelle prossime settimane. Nel frattempo, i ragazzi del team Xiaomi.eu hanno ben pensato di prendere le ROM cinesi e convertirle sotto forma di ROM occidentali.

Ultimo aggiornamento: 10 aprile

Aspettando la MIUI 12 Global, Xiaomi.eu introduce la MIUI 12 Stabile sugli Xiaomi e Redmi

Il vantaggio di installare la MIUI 12 Stabile di Xiaomi.eu è che, pur basandosi sulla MIUI China, viene resa “occidentaleggiante”. Non soltanto tramite la traduzione di tutti i vari menu, ma anche con l'installazione delle Google Apps e la rimozione di tutto il bloatware non necessario. Inoltre, potrebbero essere presenti piccoli ritocchi e features assenti nella controparte Global. Trattandosi di una ROM alternativa, l'installazione di queste MIUI 12 Stabile andrà effettuata tramite modalità Fastboot, previo sblocco del bootloader ed installazione della custom recovery TWRP. La procedura è illustrata nel dettaglio nella pagina del sito dedicato.

Vi ricordiamo che per alcuni modelli è iniziata la transizione da MIUI 12 a 12.5. Qualora fosse indicato, potete scaricare la ROM Xiaomi.eu su base MIUI 12.5 dal nostro articolo dedicato.

Modelli Versione Download MIUI 12.5 Xiaomi Mi 11 V12.0.22.0.RKBCNXM Scarica ✓ Xiaomi Mi 11 Lite V12.0.5.0.RKQMIXM Scarica Xiaomi Mi 11i (Redmi K40 Pro) V12.0.8.0.RKKCNXM Scarica Xiaomi Mi 10 V12.2.10.0.RJBCNXM Scarica ✓ Xiaomi Mi 10 Pro V12.2.4.0.RJACNXM Scarica ✓ Xiaomi Mi 10 Ultra V12.1.1.0.RJJCNXM Scarica ✓ Xiaomi Mi 10 Lite 5G V12.1.4.0.RJIMIXM Scarica Xiaomi Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom) V12.1.5.0.RJVCNXM Scarica Xiaomi Mi 10S V12.0.10.0.RGACNXM Scarica Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro (Redmi K30S Ultra) V12.1.1.0.RJDCNXM Scarica Xiaomi Mi 10T Lite (Redmi Note 9 Pro 5G) V12.0.2.0.RJSCNXM Scarica Xiaomi Mi Note 10/10 Pro V12.1.5.0.RFDCNXM Scarica Xiaomi Mi Note 10 Lite V12.1.4.0.RFNMIXM Scarica Xiaomi Mi 9 V12.0.6.0.QFACNXM Scarica Xiaomi Mi 9 Pro 5G V12.0.5.0.QFXCNXM Scarica Xiaomi Mi 9 SE V12.0.2.0.QFBCNXM Scarica ✓ Xiaomi Mi 9 Lite (Mi CC9) V12.0.2.0.QFCCNXM Scarica Xiaomi Mi 9T (Redmi K20) V12.1.2.0.RFJCNXM Scarica Xiaomi Mi 9T Pro (Redmi K20 Pro) V12.0.6.0.QFKCNXM Scarica Xiaomi Mi CC9e V12.0.3.0.QFMCNXM Scarica Xiaomi Mi 8 V12.0.4.0.QEACNXM Scarica Xiaomi Mi 8 Pro V12.0.5.0.QECCNXM Scarica Xiaomi Mi 8 Explorer V12.0.4.0.QEHCNXM Scarica Xiaomi Mi 8 SE V12.0.2.0.QEBCNXM Scarica Xiaomi Mi 8 Lite V12.0.2.0.QDTCNXM Scarica Xiaomi Mi 6X V12.0.1.0.PDCCNXM Scarica Xiaomi Mi MIX 3 V12.0.4.0.QEECNXM Scarica Xiaomi Mi Max 3 V12.0.2.0.QEDCNXM Scarica Redmi K30 4G V12.1.4.0.RGHCNXM Scarica Redmi K30 5G V12.1.6.0.RGICNXM Scarica Redmi K30i 5G V12.1.2.0.RGICMXM Scarica Redmi Note 10 V12.0.5.0.RKGMIXM Scarica Redmi Note 10 Pro V12.0.6.0.RKFMIXM Scarica Redmi Note 9S V12.0.1.0.RJWMIXM Scarica Redmi Note 9 Pro Max V12.0.3.0.QJXINXM Scarica Redmi Note 8 V12.0.1.0.RCOCNXM Scarica Redmi Note 8T V12.0.3.0.QCXMIXM Scarica Redmi Note 7/7S V12.0.3.0.QFGCNXM Scarica Redmi Note 7 Pro V12.0.3.0.QFHCNXM Scarica Redmi Note 6 Pro V12.0.1.0.PEKMIXM Scarica Redmi 9T (Note 9 4G) V12.0.13.0.QJQCNXM Scarica Redmi 8 V12.0.2.0.QCNCNXM Scarica Redmi 7 V12.0.1.0.QFLCNXM Scarica Redmi 6 Pro V12.0.1.0.PDICNXM Scarica Redmi S2 V12.0.4.0.PEFCNXM Scarica POCO F3 (Redmi K40) V12.0.8.0.RKHCNXM Scarica POCO F2 Pro V12.2.3.0.RJKCNXM Scarica POCO X3 NFC V12.0.7.0.QJGMIXM Scarica POCO X3 Pro V12.0.4.0.RJUMIXM Scarica POCO F1 V12.0.3.0.QEJMIXM Scarica POCO M3 V12.0.6.0.QJFMIXM Scarica

Nel caso non poteste fare a meno di testare la MIUI 12, vi ricordiamo che sempre Xiaomi.eu vi offre la disponibilità di installare la MIUI 12 Beta.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu